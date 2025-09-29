ビーケージャパンホールディングスは、9月26日〜10月9日の2週間限定で、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティを塩コショウでシンプルに味わう「オン ザ ビーフ」、スパイシー・テリヤキ・BBQの3種類からソースを1つ選んで楽しむ「ソース オン ザ ビーフ」、相性抜群の「特製ライスパティ」を重ねた「ライス オン ザ ビーフ」の3種を発売する。

今回2週間限定で新発売する「オン ザ ビーフ」は、バーガーキングの本格バーガーのおいしさの決め手である直火焼きの100％ビーフパティをそのまま味わってもらえる商品となっている。ビーフパティを専用のブロイラーでじっくり直火焼きすることで、余分な油が落ち、必要な肉汁が閉じ込められたジューシーでスモーキーなおいしさを楽しめる。

直火焼きの100％ビーフパティを塩コショウでシンプルに味わう「オン ザ ビーフ」、スパイシー・テリヤキ・BBQの3種類からソースを1つ選んで楽しむ「ソース オン ザ ビーフ」、京都の老舗米屋 八代目儀兵衛と共同開発した「特製ライスパティ」を重ねた「ライス オン ザ ビーフ」の3種を新発売する。

「オン ザ ビーフ」は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティを塩・コショウのみでシンプルに味わってもらう商品。直火焼きのジューシーでスモーキーなおいしさをダイレクトに楽しめる。

「ソース オン ザ ビーフ」の特製ソースには、唐辛子の辛味×ニンニクの旨味に豆板醤の隠し味をプラスした「スパイシーソース」、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の「テリヤキソース」、コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「BBQソース」のバラエティ豊かな3種類を用意した。どのソースも直火焼きの100％ビーフパティとの相性が抜群となっている。お気に入りのソースを選んで楽しんでほしい考え。

「ライス オン ザ ビーフ」は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティと、厳選吟味された白米と金のいぶき（玄米）をブレンドした「特製ライスパティ」が相性抜群の一品となっている。

バーガーキングファンの人も、初めて来店する人も、ぜひこの機会にバーガーキング自慢の直火で焼いた100％ビーフパティの旨さをダイレクトに楽しんでほしい考え。





「ライス オン ザ ビーフ」に使用している「特製ライスパティ」は、八代目儀兵衛の技術「お米の目利き・精米・ブレンド・炊飯」を用いて、八代目儀兵衛とバーガーキングで共同開発した。厳選吟味された白米と金のいぶき（玄米）をブレンドした専用米を使用しており、直火焼きの100％ビーフパティとお米の相性を最優先に考えた「お米本来の甘さ」を楽しめる。お米本来のおいしさを味わいつつ、一粒一粒の輪郭がはっきりとし、つるっとした喉越しの良い高品質の新開発「特製ライスパティ」に仕上げた。

［小売価格］

オン ザ ビーフ（塩コショウ）：350円

※＋350円でビーフパティを2枚に変更できる

ソース オン ザ ビーフ：450円

※＋350円でビーフパティを2枚に変更できる

ライス オン ザ ビーフ：450円

（すべて税込）

［発売日］9月26日（金）

バーガーキング＝https://www.burgerking.co.jp