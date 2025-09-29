トンボ鉛筆は、プラスチック消しゴム（字消し）「MONO消しゴム」から、基材（消しゴム本体）を色材で着色した新製品「モノカラーズ」5色を10月2日から定番品としてシリーズに加え全国の文具店、文具コーナー他で順次発売する。

同製品は、主力の青白黒（のスリーブ）の「モノ消しゴム（PEシリーズ）」を継承したシリーズ品で、消字力は「モノ消しゴム」と遜色はない（字消し性能／JISによる測定に基づく）。

サイズは選ばれることの多い「中サイズ」（サイズ：23×11×55mm／品番：PE−04Aと同じ）1種。カラーは、ブルー、グリーン、グレー、ピンク、パープルのさわやかな基調の5色となっている。同社がモノ消しゴムの基材を多色化するのは初となる（黒の無彩色は除く）。

同社は「モノカラーズ」で、（実用面で）書きまちがいストレスを軽減し、消すことを楽しくさせる。（環境面で）ノートまわりをカラフルにし、学習環境を明るくする−−等、ヤル気を後押ししたいと考える。

「モノカラーズ」モニター調査から「モノカラーズ」を選んだ理由では、「かわいいから」（55.6％）「好きな色があるから」（45.1％）「よく消えそうだから」（34.5％）「好きなブランドだから」（31.6％）となっている（調査対象者：小中高男女800人 調査日 4月）。

［小売価格］

単品：154円

3コパック（パープル・グリーン・ピンクのセット）：462円

（すべて税込）

［発売日］10月2日（木）

トンボ鉛筆＝https://www.tombow.com