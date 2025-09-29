マツキヨココカラ＆カンパニーと花王のヘルスケアブランド「めぐりズム」は、ブランド史上最大サイズの新アイマスク「めぐりズム こめかみまで包みこむアイマスク」を10月4日から、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、およびマツキヨココカラオンラインストアで数量限定発売する。

2005年に誕生した「めぐりズム」は、健康でアクティブに過ごしたい人々の毎日を応援するヘルスケアブランド。心地よい蒸気の温熱が血行を促進して、肩や腰のこりをほぐす「蒸気の温熱シート」（一般医療機器）や、あったか蒸気が目と目もとを包みこみ、気分までときほぐされて心地よさめぐる「蒸気めぐるアイマスク」（雑貨）、額や首もと、足に貼って爽快感が長く続く「貼る炭酸シリーズ」（雑貨）など、多彩なラインアップを展開している。

昨今、テクノロジーの進化や働き方の多様化によって、社会は目まぐるしく変化している。日常には膨大な情報があふれ、心の静けさや“ひとりの時間”が求められる場面が増えている。調査によると、気分が重くすっきりしないときに「視界をシャットアウトしたくなる」「外界から離れて自分の時間を持ちたくなる」と回答した人は、約半数にのぼった（2025年 試用調査 20〜40代女性 n＝120）。





そこで、「めぐりズム」は“気分をほぐす”という価値にさらに向き合い、「こめかみまで包みこむアイマスク」を新たに開発。目もとだけでなくこめかみまでやさしく包みこむ構造によって、視界をシャットアウト。外部の刺激から解放され、まるであたたかい手のひらで包まれているような心地よさと、没入感を実現する。香りは、深呼吸したくなるような2種（フローラルパウダリーの香り、ハーバルウッディの香り）を用意した。実際に使った消費者からは「こめかみまでしっかりと覆われ、視界を完全にシャットアウトするので外部の刺激を感じることなく、自分の世界に浸ることができた」など、好評の声が多く寄せられている。パッケージ設計にも工夫を凝らした。正面から開封すると、まず視界に飛び込んでくるのは「没入ガイド」。また、開いた窓からは内袋のピローがのぞき、視覚的な演出によって、使用前から没入気分を高める。そして、最後の1枚を取り出したときには、パッケージの内側にメッセージが現れる。毎日を忙しく過ごす人の気持ちに、そっと寄り添う“ちいさな仕掛け”となっている。

今後も「めぐりズム」は、商品を通じて、生活者の健やかで快適なくらしをサポートしていく考え。

［小売価格］設定なし

［発売日］10月4日（土）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com

花王＝https://www.kao.com/jp