DeNA三浦監督勇退で浮上する次期監督問題にX反応　「緻密な野球が見たい」で待望論が沸き起こる「有力OB」「外部招へい」

DeNA三浦大輔監督が今季限りで退任することが9月29日、一斉に報じられた。

昨季は3位から勝ち上がり、日本シリーズではソフトバンクを倒し、下剋上Vも大きく話題を呼んだ。

就任5年目となった今季はリーグ優勝からの日本一達成の大きな目標を掲げたが、藤川阪神の圧倒的な強さの前に叶わず。

ただチームは9月に入ってからも16勝5敗1分けと無類の強さを発揮、巨人との2位争いも制し、CSの本拠地開催権も確定した矢先のことだった。

球団からは慰留もあったとされるが、V逸の責任を取り、辞任という形になった。10月1日に横浜スタジアムで行われるレギュラーシーズン最終戦のセレモニーでファンに感謝を伝えると見られる。

一方、4年連続Aクラス入りの三浦監督が退任となることで目を向けられるのは次期監督となる。

生え抜きの監督としてしっかり地盤を固めた三浦監督の後任は果たして誰となるのか。ファンの間からもXなどSNS含め、様々な声が飛び交っている。

打線の強力さが知られながら、守備や細かいミスも目立つ試合もあったことから「もっと緻密な野球を見たいです」という声も上がる。その流れで「緻密な野球を目指す宮本慎也さんや石井琢朗さんの監督を見てみたいです」という待望論も出てきた。石井氏に関しては「内部昇格の場合、最有力」「現場の中で選ぶなら、石井さん」と今季もDeNAのコーチを務めた石井氏を推す声も根強い。