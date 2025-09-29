【崩壊3rd キアナ・終焉の律者 月華の夜凪Ver.】 2026年6月 発売予定 価格：31,240円

海外メーカー「Myethos」は、フィギュア「崩壊3rd キアナ・終焉の律者 月華の夜凪Ver.」を2026年6月に発売する。価格は31,240円。

本商品はゲーム「崩壊3rd」に登場するキャラクター「キアナ・終焉の律者 月華の夜凪Ver.」を1/7スケールフィギュア化したもの。

ダークカラーのストリングビキニに身を包み、碧い波間にふわりと浮かぶキアナの姿を立体化。グラデーションが施されたツインテールや、猫耳の髪飾り、周囲を泳ぐ魚たち、さざ波のように広がる重ねスカートも丁寧に造形されている。

白い布地には海や魚をモチーフにした模様があしらわれ、紫の裏地が波間のゆらめきが表現されている。珊瑚や貝殻などの装飾などもイラストを元に細部まで作り込まれている。

台座には海底の情景が精緻に表現され、月光に揺れる珊瑚、散りばめられた真珠と砂岩が幻想的な世界観を演出している。また、特典として「アクリル色紙」が付いてくる。

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.