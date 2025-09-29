55号＆防御率2.87の衝撃事実でMVPは“当確”の声　大谷翔平の異次元成績に米震撼「間違いなく再び満場一致で獲る」

55号を放ち、1年を締めくくった大谷(C)Getty Images

レギュラーシーズン最終戦でも大谷翔平（ドジャース）は、鮮烈な輝きを放った。

現地時間9月28日、敵地で行われたマリナーズ戦に大谷は「1番・指名打者」で先発出場。7回の第4打席にソロアーチをマークし、キャリアハイとなる55本塁打を記録した。

【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷翔平の圧巻バックスクリーン弾を見よ

最後まで存在感は薄れなかった。チームが4点をリードした7回二死無塁の局面で、相手左腕ゲーブ・スパイアーと対峙した大谷は、カウント0-2と追い込まれてからの3球目、インハイへの95マイル（約153キロ）の4シームを豪快にかっ飛ばした。

徹底したインハイ攻めを見事に攻略した。どよめきの中をセンター方向へと飛んで行った打球は、飛距離412フィート（約125.6メートル）のアーチとなった。

これで自己最多であり、ドジャースのフランチャイズ記録となる年間55本塁打を放った大谷。今季は6月から投手として実戦に復帰し、投打二刀流を再始動させた1年目となったが、背番号17はまたしても凄まじい成績を残した。

当然ながら、3年連続4度目となるMVP受賞には、楽観論が強まっている。“打者”として特大のインパクトを放った最終戦後には、米記者からこぞって「MVPは決まりだ」という論調が唱えられた。

日夜ドジャースのありとあらゆる情報を発信している米専門サイト『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は「ショウヘイがドジャースのシーズン最多本塁打記録を55本に更新した。これまでの54本は昨季のオオタニ自身が樹立したものだった」と紹介。その上で、「ちなみにオオタニは今季の防御率2.87としている」と指摘。投打における異能ぶりを強調し、こうも続けている。

「彼は間違いなく再び満場一致でナショナル・リーグMVPで決まりだ」