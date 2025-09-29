2025年9月29日〜10月5日の運勢「おひつじ座（牡羊座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
レベル上げを。
ふっと心が軽くなりそう。
あなたを悩ませていた人や問題がどうでもよくなるはず。これは、運気のアップデートが起こったせい。
ケンカは同レベルの人間の間でしか起こらないという話を聞いたことがあるのでは？ まさにそれで、あなたの意識が上昇し、相手にならなくなるのです。もめ事の土俵から降り、もっと有意義なことに時間と労力を使いましょう。仮に毎日顔を合わせる相手でも、意識的に視野から消すこともできるはず。
新しい目標を持ったり、異動や配置転換の希望を出したりするのもいい考え。
オフはソロ活動に実りが。
愛は、聞き役で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
