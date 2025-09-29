2025年10月第1週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大 (全2枚)

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。

やぎ座で上弦の月が輝き、物事はシステマチックに動いていきます。ルールや慣習に沿って話が進み、厳格に管理されていくでしょう。

仕事ができる人のところに作業が集まりやすくなっていくため、各自、決められた時間、範囲内で上手に区切って、プライベートに時間をかけていくと充実するはず。オフとオンの切り替えを楽しんで。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

転換モード。
レベル上げを。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

かっこよく！
背中で魅せる。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

八方美人で、
全方向抜かりなく！

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

自己ベストを更新。
底力を発揮できそう。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

運気は病み上がり。
無理せずマイペースで。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

“好き”が原動力。
ワガママを通して。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

シンプルに、
出たとこ勝負で。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

アンテナを張って、
多層式で行く。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

ディープに、
じっくりモードで。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

スピーディーに。
ピッチを上げていきましょう。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

損して得を取って。
今週は人に譲って。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

オリジナリティーをプラス。
あなたらしいスタイルで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)