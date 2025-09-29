2025年9月29日〜10月5日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
やぎ座で上弦の月が輝き、物事はシステマチックに動いていきます。ルールや慣習に沿って話が進み、厳格に管理されていくでしょう。
仕事ができる人のところに作業が集まりやすくなっていくため、各自、決められた時間、範囲内で上手に区切って、プライベートに時間をかけていくと充実するはず。オフとオンの切り替えを楽しんで。
レベル上げを。
背中で魅せる。
全方向抜かりなく！
底力を発揮できそう。
無理せずマイペースで。
ワガママを通して。
出たとこ勝負で。
多層式で行く。
じっくりモードで。
ピッチを上げていきましょう。
今週は人に譲って。
あなたらしいスタイルで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座で上弦の月が輝き、物事はシステマチックに動いていきます。ルールや慣習に沿って話が進み、厳格に管理されていくでしょう。
仕事ができる人のところに作業が集まりやすくなっていくため、各自、決められた時間、範囲内で上手に区切って、プライベートに時間をかけていくと充実するはず。オフとオンの切り替えを楽しんで。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）転換モード。
レベル上げを。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）かっこよく！
背中で魅せる。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）八方美人で、
全方向抜かりなく！
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）自己ベストを更新。
底力を発揮できそう。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）運気は病み上がり。
無理せずマイペースで。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）“好き”が原動力。
ワガママを通して。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）シンプルに、
出たとこ勝負で。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）アンテナを張って、
多層式で行く。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ディープに、
じっくりモードで。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）スピーディーに。
ピッチを上げていきましょう。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）損して得を取って。
今週は人に譲って。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）オリジナリティーをプラス。
あなたらしいスタイルで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)