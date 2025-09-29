「心配すぎる」坂口杏里さん、25歳上の一般男性と再婚？ 「安心からのpaypayで一気に不安に」「大丈夫なのか」
元タレントの坂口杏里さんと思われるTikTokアカウント。9月29日までに一般男性との再婚の報告をしました。
【投稿】再婚報告のTikTok
「専業主婦ですがこれからもTikTokライブはやらせていただきます。末永く、私たち夫婦の応援宜しくお願いします」と、ファンに向けて語っています。
ネット上では、「彼女を守ってくれる素敵な男性だといいな」「年上のしっかりした方だったら上手くいくのかな 落ち着くと良いね」「色々心配すぎる」「坂口杏里って30半ばじゃなかったっけ？お相手…うん…」「坂口杏里ってなんでこうなっちゃったの？」「59歳…」「心配だわ…相手どんなんだよ大丈夫なのか」など、応援の声と共に心配の声も上がりました。
また同投稿でPayPayで祝儀を募っていることから、「ご祝儀ペイペイ乞食は斬新すぎるんよ」「PayPayで祝儀を乞食すんなよ…」「安心からのpaypayで一気に不安に」といった声も。
【投稿】再婚報告のTikTok
「専業主婦ですが」「先程籍を入れにいってきました！」と切り出した同アカウント。「私、令和7.9/22 再婚いたしました！」と報告しています。「お相手の男性は25歳上の一般男性です」とのこと。
「専業主婦ですがこれからもTikTokライブはやらせていただきます。末永く、私たち夫婦の応援宜しくお願いします」と、ファンに向けて語っています。
また同投稿でPayPayで祝儀を募っていることから、「ご祝儀ペイペイ乞食は斬新すぎるんよ」「PayPayで祝儀を乞食すんなよ…」「安心からのpaypayで一気に不安に」といった声も。