2025年11月に公開が予定されている、主演映画「ナイトフラワー」で2⼈の⼦供のためにドラッグの売人になる母親を演じる北川景子。2006年に映画デビューを飾って以来、映画「スマホを落としただけなのに」(2018年)やドラマ「リコカツ」(2021年)、大河ドラマ「西郷どん」(2018年)、「どうする家康」(2023年)など、多くの作品に出演し、女優として揺るぎないポジションを確立している。俳優が"銀幕のスター"と呼ばれていた時代を想起させる美貌と気品は非の打ちどころがなく、それでいて同性からも愛され、憧れられる稀有な存在だ。

そんな北川がなりふり構わず、感情をさらけ出す熱演で多くの視聴者を感涙させたのが、2025年10月21日(火)・22日(水)に日本映画専門チャンネルで放送される主演ドラマ「あなたを奪ったその日から」(2025年)だ。北川が演じているのは甲殻類アレルギーによるアナフィラキシーショックで3歳の娘、灯を失った母親、紘海。食品事故を起こした惣菜店の会社の社長、旭を大森南朋が演じている。

愛する娘の命を突然、奪われた北川の演技は第1話目から衝撃的だ。会社の謝罪会見での旭の心ない発言に我を失い、休みをもらっていた勤務先の保育園に戻るものの、目には生気がなく、茫然自失状態。近づいてきた園児と自分の娘の境目がわからなくなり、守れなかったことを泣きながら何度も謝る場面にも心を揺さぶられずにはいられない。絶望の淵の中、夫と離婚し、旭への復讐に駆られていく主人公が狂気と正気の間を行き来する演技に放送当初から称賛の声が相次いだ。

■究極の状況での母性。北川の振り切れた演技はまさに全身全霊

北川景子が魅せる、内側から感情が溢れ出す演技から目が離せない！

旭の住む豪邸を突き止め、凶器を持って向かった紘海は思わぬ誤算により、亡くなったときの灯と同い年の旭の次女、萌子を誘拐してしまう。部屋に連れていき、殺害しようとしたその時、萌子が歌い出したのは電車が大好きだった灯が口ずさんでいた曲。引き返せない運命のシグナルを感じとったように目を見開き、号泣する紘海は萌子を自分の子供、美海として育てていくことを決意する。

"なぜだろう 愛と憎しみはとてもよく似ている"という紘海の心の声が観る者に突き刺さり、消えない旭への憎悪と自らが犯した罪の意識に引き裂かれていく紘海の一挙一動から目が離せなくなる。憎しみの炎を燃やす狂気の表情、子供のように顔をクシャクシャにして泣きじゃくる顔、罪を背負い、子供の未来を守る覚悟の視線、成長していく美海に向ける眩しげな笑顔。これまでにも芯の強い役を多く演じてきた北川だが、内側から感情が溢れ出す人間味のある演技は圧巻だ。

■北川と大森のコンビがサスペンスヒューマンドラマに深みを与える。

電車オタクの美海(一色香澄)は鉄道設計技士を目指す明るい中学生へと成長し、家に笑い声が響く中、紘海は旭の家で長女・梨々子(平祐奈)の家庭教師をしていた玖村(阿部亮平)と偶然出会ったことにより、憎しみの感情が再燃。事件の真相を知るために旭が新たに立ち上げた新業態スーパー「スイッチバック」の面接を受ける。

この場面で印象的なのは、緊張のあまり言葉が出てこない紘海をじっと見つめ続ける旭の表情だ。実は部下で盟友の望月(筒井道隆)に行方不明になった娘の捜索を頼み続けていた旭。もしかして何かを知っているのではないか─？そんな疑問が湧いてくるほど大森は哀愁と深みを滲ませる演技を見せ、中盤からストーリーは徐々に思わぬ方向に動いていく。

事件から約10年もの月日を描いたドラマになっていることも結末に説得力を持たせる。二人の親の長い苦悩や葛藤、紘海と美海の絆、愛と憎しみに向き合うことを丁寧に描いた本作は北川のターニングポイントとなる作品に違いない。

文＝山本弘子

放送情報【スカパー！】

あなたを奪ったその日から(全11話)

放送日時：【#1-5】2025年10月21日(火)20:00〜

【#6-11(終)】2025年10月22日(水)20:00〜

放送チャンネル：日本映画専門チャンネル

出演：北川景子、仁村紗和、平祐奈、阿部亮平(Snow Man)、筒井道隆、大森南朋

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

