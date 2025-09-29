SEVENTEEN“新ユニット”・エスクプス×ミンギュ、本日（29日）デビュー！音楽番組にも出演へ

「みなさんの日常を“ハイプ(hype)”な瞬間で満たしたい」

【写真】直視できない…ミンギュの“入浴SHOT”

SEVENTEENの新ユニット、エスクプス×ミンギュがついに本日（29日）正式に始動する。2人は本日18時、1stミニアルバム『HYPE VIBES』をリリースし、タイトル曲『5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Lay Bankz）』で活動をスタートする。

エスクプス×ミンギュは所属事務所PLEDISエンターテインメントを通じて「作り込んだ姿ではなく、率直で自然体の姿を見せたかった。その分、制作過程も自由だった」とし、「『HYPE VIBES』を通じて僕たちの新たな可能性と新鮮なカラーに出会えると思う」と感想を伝えた。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ミンギュ（左）とエスクプス

タイトル曲『5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Lay Bankz）』は、ロイ・オービソン（Roy Orbison）のヒット曲『Oh, Pretty Woman』をインターポレーション（既存楽曲の特定要素を新たに演奏・録音して活用する手法）した楽曲だ。強く惹かれる相手への愛を率直に表現した歌詞に、軽快なディスコサウンドが調和している。エスクプスとミンギュはタイトル曲を含む全6曲の作詞・作曲に参加し、自身の嗜好と感性で新譜を完成させた。

2人は「僕たちがやりたい音楽でいっぱいにしたアルバムだからこそ、コンテンツが公開されるたびに胸が高鳴った。それぞれの“今”に合った曲を選んで聴きながら、日常をハイプな瞬間で満たしてほしい。これから繰り広げられるエスクプス×ミンギュのさまざまな活動にも期待してほしい」と語った。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ミンギュ（左）とエスクプス

反応はすでに熱い。先行公開されたタイトル曲のチャレンジ動画は、すでに1億8000万ビューを突破。映像に挿入された音源はインスタグラムのリールの急上昇オーディオランキングにランクインし、振り付けを真似たチャレンジ動画も数千件投稿された。各種プロモーションコンテンツはもちろん、エスクプス×ミンギュの飾らない魅力が光るビハインド映像もSNSで数百万回再生され、拡散中だ。

エスクプス×ミンギュは10月2日、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に出演し、新曲ステージを初披露する。さらに明日（30日）からは、ソウル・HDCアイパークモール6階「THE CONER」で『HYPE VIBES』発売記念ポップアップイベントも開催される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。