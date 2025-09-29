「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「プラ資源にするカップラーメンの容器は色素がついていても大丈夫です！」「ただし蓋は紙と書いてあっても裏がアルミなので、可燃ごみで」 【マシンガンズ滝沢】

（※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。）







滝沢秀一さんは、「プラ資源にするカップラーメンの容器は色素がついていても大丈夫です！」と投稿。







続けて、「プラ資源の汚れはどちらかというと衛生面の問題なので、色が付いていてもオッケーです！ただし蓋は紙と書いてあっても裏がアルミなので、可燃ごみで出してくれると嬉しいです」と呼びかけました。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。







※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】