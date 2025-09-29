¡ÚMLB¡Û¥½¥È¤¬ÌÀ¸À¡¡£Ð£Ó¿Ê½ÐÆ¨¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂç½ÍÀ¶¤Î¥ª¥Õ¤Ë
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë£°¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥º¤È¤Ï£¸£³¾¡£·£¹ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç£²¾¡£´ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥ì¥Ã¥º¤¬£Ð£Ó¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¡¼¥É¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡Ö£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡á¹ç°ÕÅö»þ¡Ë¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Î£±Ç¯ÌÜ¤¬¡ØÂç¼ºÇÔ¡Ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµÄ¾¤Ë¸ì¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥½¥È¤Ï³«Ëë¤«¤é£µ·î¤Þ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£±ÎÒ¡¢£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£·ÂÇÅÀÀäÉÔÄ´¡£·ã¤·¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î£´£³ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±£³°Ì¤Î£±£°£µÂÇÅÀ¡¢Æ±¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£³£¸ÅðÎÝ¤È»Ë¾å£·¿ÍÌÜ¤Î¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤òÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥½¥È¤¬¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÃ¦µÑ¤ËÃå¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Á´¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡££··î£³£±Æü¤Ï£¶£²¾¡£´£·ÇÔ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è£±°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¼ºÂ®¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£¸£³¾¡£·£¹ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥È¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£²ÎÒ¡¢£±£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£´ÂÇÅÀ¡¢£²£³ÅðÎÝ¤È¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ï¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï¹×¸¥½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏºòÅß¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È·ÀÌó¸å¤Ë¥½¥È¤¬¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¾¡Íø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËºÇ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤·¤«¤·º£¡¢Èà¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¼«¤é¤ÎÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈéÆù¥¿¥Ã¥×¥ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥½¥È¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢±ó²ó¤·¤ËÅú¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£··î£³£±Æü¤Ï£¶£²¾¡£´£·ÇÔ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è£±°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¼ºÂ®¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£¸£³¾¡£·£¹ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Ï£±£³¥²¡¼¥àº¹¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥È¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£²ÎÒ¡¢£±£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£´ÂÇÅÀ¡¢£²£³ÅðÎÝ¤Ç¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ï¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï¹×¸¥½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÇÔ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Íèµ¨²¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¹¤ê¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¾®ÀÚ¼ê¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¿ÍÊª¤ò´Þ¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊø²õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÆ¨¤ì¤ë¤Ù¤´ð½à¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£º£µ¨¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û£³²¯£´£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£°£¸²¯±ß¡Ë¤È¥á¥¸¥ã¡¼£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡£Âç½ÍÀ¶¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£