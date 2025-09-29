ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「ベランダに久しぶりにお客様がいらっしゃいました」 【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「ベランダに久しぶりにお客様がいらっしゃいました」と題し、「君は誰なんだい？（笑） という事でベランダにお客様が来ました せっかくのご来訪なのと名前がわからなかったので記念写真を撮りました（笑）」と写真を添えて投稿。







続けて、「どなたか詳しい方、わかりますか？カメムシっぽいと思うのですが…どうなんでしょう〜」と問いかけました。







津久井教生さんは、「ＡＬＳに罹患する前は私はベランダ菜園みたいなことをしてました 色々な野菜にチャレンジしてハバネロを栽培した事もあります、辛かった〜」と投稿。







続けて、「ベランダの特性をいかして苺なんかもつくって達人なぁんて紹介されたこともあります 季節のものを食べることをやっていました ＡＬＳになってもそれを大切にしています」と振り返りました。







津久井教生さんは、「今は妻がミントを育てています 夫婦で香りが好きなので飲み物に入れたりして楽しんでいるのです」と投稿。







最後に、「そんなベランダに久々のお客さんです 季節もしっかりと変わってきています…外の植え込みから鳴き声が聞こえ始めたとか…秋の虫たちも動き出したと思います」と綴り、投稿を締めくくりました。







２024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】