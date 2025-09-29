歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。

広島でライブを行ったことを報告しました。

【写真を見る】【 森高千里 】 「皆さんが声を出して踊って楽しんでいる姿、はっきり見えていました、大きな声援に力が沸きました」 広島でのライブを報告





森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!” 9月28日 広島 上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）終了しました！」と、投稿。



続けて「コンサートで広島市に来るのは久しぶりでした。このホールではなんと32年ぶり！(以前は広島郵便貯金ホールという名称)」と、綴りました。







そして「ぶち暑かったよ〜〜！ 皆さんが声を出して踊って楽しんでいる姿、はっきり見えていました、大きな声援に力が沸きました。」と、記しました。







森高千里さんは「広島駅で路面電車がビルの2階に乗り入れるというので見に行ってきましたよー、日本初ということです。次から次へと人と電車が行き交っていて見ているだけでも楽しかったです。」と、投稿。









続けて「東京でもよく行くアンデルセンは、広島に旗艦店があるんですね。店内も広くて種類も豊富で今日もまたたくさん買っちゃいました〜」と、明かしました。







そして、最後に「次は10月11日 東京 昭和女子大学 人見記念講堂 です！」と、ファンに向けて呼びかけています。









【担当：芸能情報ステーション】