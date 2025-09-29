妻が診察中の産院で、夫は不倫相手と談笑。その隙に娘が外へ…｜助産師と不倫した夫の末路♯13【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第13話をごらんください。

不倫相手・みくとの会話に夢中になり、娘から目を離していた夫…。娘は、ママとパパがいなくなったと思い、産院の外へと一人で出て行ってしまい…。

周りの目があるにも関わらず、不倫相手・みくに話しかけにいった、夫…。バレないという自信からなのか、大胆な行動をとっています。

夫は不倫相手との会話に夢中になっている様子…。娘は、ママとパパがいなくなったと思ったようです。

自動ドアから、産院の外へと出て行ってしまった、娘…。早く追いかけないと、大変なことになるのではないでしょうか。

娘が外に出たことに、気づいていない夫…。まだ、不倫相手と楽しそうに話をしていました。すると、大きな悲鳴が…。何かあったのでしょうか。

「車が…女の子を！」と聞き、夫は血相を変えて振り向きます。まさか、産院から一人で出て行ってしまった娘が、事故にでもあったのでしょうか…。

「迷惑をかけない人なんかいない」

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）