¥É·³¤Ï¤Ê¤¼Éü³è¡©¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ºÇ½ªÀï¸å¤Ë¡È´¶¼Õ¡É¡Ä¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿Â¸ºß
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÄ¾¶á20»î¹ç¤ò15¾¡5ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼1 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¡ÈÉúÊ¼·³ÃÄ¡É¤Ë·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÇ½ªÀï¤òÁ°¤ËÂè3¥·¡¼¥É¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïµåÃÄ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤º¡£¥ì¥Ã¥º¤È¥á¥Ã¥Ä¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï½ªÎ»¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢30Æü¡ÊÆ±10·î1Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï5¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Î¶¯¤ß¤ò¡ÖÀèÈ¯¿Ø¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥í¥É¥í¡¢¥¢¥Ü¥Ã¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¿¥Õ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤Î¹äÏÓ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï19ÀèÈ¯¤ÇËÉ¸æÎ¨2.76¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.03¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥É¥í¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤È¤â¤Ëº¸ÏÓ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£µ¨À®Ä¹¤·¤¿¥¢¥Ü¥Ã¥È¤Ï½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¦¤Á¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤âÆ±¤¸¡Ê°õ¾Ý¤ò¡ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤³¤Î¿ôÆü¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè1Àï¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢Âè2Àï¤¬»³ËÜÍ³¿¡¢¤½¤·¤ÆÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï°ì»þÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î20»î¹ç¤Ï15¾¡¤ÈÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ïÊ¬¤¤Á¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇÀþ¤ÎÄ´»Ò¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤À¡£ËèÆü»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ÎÆ¯¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë