A･DIMENSIONは、フィギュア「シエスタ 水着Ver. 1/7スケールフィギュア」を2026年7月に発売する。予約期間は11月21日23時59分まで。価格は8,800円。

本製品は、TVアニメ「探偵はもう、死んでいる。」より、探偵の少女・シエスタが純白の水着姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

天使のような微笑みに純白の水着、女性らしい柔らかな素肌は必見となっており、右手に構えた水鉄砲など小物も丁寧に仕上げている。

澄んだまなざしで微笑む姿は、心を射抜かれるような可愛さで、美しい銀色の髪は、毛流れも丁寧に造形と彩色が施されているほか、純白の水着やブルーのインナーカラーが涼し気なラッシュガードパーカーは、シワや質感も丁寧に造形し、シエスタの女性らしい柔らかな素肌も丁寧に表現している。

「シエスタ 水着Ver. 1/7スケールフィギュア」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約220mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)二語十・うみぼうず/KADOKAWA/たんもし2製作委員会