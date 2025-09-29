◆米大リーグ マーリンズ４―０メッツ（２８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

メッツが公式戦最終日の２８日（日本時間２９日）、敵地でマーリンズに０―４で敗れ、ポストシーズン進出を逃した。主砲ピート・アロンソ内野手（３０）が契約のオプトアウトを表明。現契約の残り１年の２４００万ドル（約３５億円）を破棄し、フリーエージェント市場で自身の価値を計るという。ＭＬＢ公式サイトが報じた。

アロンソは試合後「何も保証はないが、どうなるか見てみたい。メッツでプレーするのは大好きだった。彼らも自分を同じように評価してくれていたらいい」と語った。オプトアウトは他球団移籍の意思表示ではなく、「より大きな保証を得るための手段」と説明した。

今季は全１６２試合に出場し、打率２割７分２厘、３８本塁打、１２６打点。リーグ最多タイの４１二塁打、打点もリーグ２位。８月には通算２５３号を放ち、ストロベリーの球団最多記録を更新し、最終的に２６４本まで伸ばした。メ軍生え抜きのアロンソは「ファンは最高だったし、この組織で育ったことに誇りを持っている。自分は最高の仲間であり選手でありたい。最終的な目標はワールドシリーズ制覇だ」と語った。

昨オフは市場での競争が鈍く、１月に２年５４００万ドルでメッツと再契約。今季年俸は３０００万ドルで、来季契約の２４００万ドル分を手放して大型契約を狙う。

守護神Ｅ・ディアス投手（３１）も契約残り２年３７００万ドルのオプトアウト権を持つ。「この組織を愛している。自分や家族を本当に手厚く扱ってくれる。もしオプトアウトを決めても戻ってきたい」と話し、家族と相談して判断するという。