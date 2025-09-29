「ご飯にする？お風呂にする？」新婚夫婦の幸せなやりとり｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第1話をごらんください。

職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦となった佳奈さん。新婚夫婦ならではの微笑ましい会話に、幸せをかみしめます。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

邦夫の帰りを待ちながら夕飯を作る佳奈さん。温かいご飯で一日仕事をしてきた夫を労おうとしています。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

公務員として働く邦夫が帰宅し、ご飯のいい匂いに気づきます。このままご飯にするのでしょうか。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

新婚夫婦にありがちなやり取りを楽しむ佳奈さんでしたが、邦夫がそれを遮るように「ハンバーグ」と答え、最後まで言えませんでした。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

佳奈さんと邦夫の初々しい会話に、思わず顔がにやけてしまいそうになりますよね。優しい夫とこれからも幸せな日々を送ると信じていた佳奈さん。



けれど、夫婦の関係はいつまでも同じとは限りません。少しずつ、気づかぬうちにすれ違っていくこともあります。そして、ある決定的な出来事が起きてしまえば、たとえ元通りを望んでも、関係を修復するのは簡単なことではありません。





妻を見下す浮気夫を成敗

©hatake_0123_

©hatake_0123_

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）