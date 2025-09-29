既婚者なのに、元カレと朝から晩までLINE。分かっていても、やめられない【ママリ】

元カレに会いたい…家庭があるのに募る思いが止まらない

元カレを想ってしまっています…

ダメだと分かっていても朝から夜寝るまでLINEしています。

会ってはいません。

毎年、誕生日におめでとうLINEするだけの関係でした。

ダメだと分かっていても、会いたいと思ってしまいます。

向こうも同じ気持ちみたいです、、昨年12月からLINEが続いてます。

旦那との関係が2年前から悪くなって、離婚話もしている最中です。子供の為には今の旦那といた方がいいのだと、思っています。もっと2人できちんと話す時間が必要なのだと思っています。

昔の恋人のことや子どものころの思い出というのは、思い出してみると「良いことばかり」が出てきて美しい過去になっているという場合もありますよね。特に元カノ・元カレについては交際中はケンカばかりで最後も大ゲンカで別れたはずなのに、思い出すのは良いことばかり…というのはあるあるかもしれません。この記事では、夫との関係がうまくいっていない女性が、つい元カレのことを思い出し連絡を取ってしまうという悩みについての投稿っを紹介します。

何がきっかけで投稿者さんと夫の関係が悪くなったのかは分かりませんが、夫婦関係の冷え込みが投稿者さんの「元カレへの想い」を加速させてしまっているようですね。



投稿者さんには子どももいるということで、子どものためには今の夫婦関係を続けた方がいいとは思っているのだそうです。それでも止められない元カレへの想いは「毎日LINEのやり取りをする」という行動に出てしまっていますが…？

元カレへの断ち切れない想いにはさまざまな声が…

夫との関係が冷え込んだことで元カレへの想いが大きくなる投稿にはさまざまな声が集まりました。

元彼って綺麗な部分だけ残ってたりするけど、合わなくて別れたから「元」カレなんですよ。

会ってどうするんですか？

何をしたいんですか？

愛を育むんですか？



普通にカフェとかで

お茶したいだけなら、それでいいと思いますが、それ以上を望むなら、まず離婚してからかなと思います。

今回の投稿には厳しめのコメントが見受けられましたが、どれも「投稿者さんと子どもを思って」という感じでした。コメントの中にもありますが、元カレは「合わなくて別れたから『元』カレ」という意見は説得力がありますね。



離れてみると思い出補正で美化されるところはありますよね。また、生活を共にしていないからこそ「きれいなこと」「甘い言葉」だけをやり取りできるというのもあるのではないでしょうか。もし、投稿者さんが本当に元カレと寄りを戻したいのではあれば、本当に子どもの人生には大きく関わることなので、まずは今の家族をどうするのか真剣に考えて、どうすれば彼らの幸せを最大限にできるのかを冷静に考えられるといいなと思います。

