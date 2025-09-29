生命保険文化センターの調査によると、夫婦2人が老後にゆとりある生活を送るためには、月々平均で37.9万円が必要とされています。これを年金だけで賄うことができるのはごく一部の限られた人だけでしょう。また、十分な貯蓄があったとしても、場合によっては破産危機に陥るケースも……。退職金を元手に悠々自適な生活を送るはずが、老後不安に直面した男性の事例を紹介します。

老後の生活費、どれくらい必要？

生命保険文化センターの「生活保障に関する調査（令和4年）」によると、夫婦2人の老後生活において必要な生活費の最低額は「20〜25万円」と回答した人が全体の27.5％と最も多くなっています（最低生活費の平均値は23.2万円）。

また、ゆとりある生活を送りたい場合の生活費は「30万円〜35万円」程度必要であると回答した人が全体の20.5％、ついで「45〜50万円」程度と回答した人が18％でした（ゆとりある生活の生活費の平均値は37.9万円）。

このことからわかるのは、老後にゆとりある生活を送るための「ゆとり費」は、最低生活費プラス15万円程が必要であるということです。

ゆとりある生活の基準は、必要最低限を超えた経済活動をする資金と言い換えることができるでしょう。また、同調査では「ゆとり費」の使い道の調査結果も出ています。

1．旅行やレジャー（60％）

2．日常生活費の充実（48.6％）

3．趣味や教養（48.3％）

以下、身内とのつきあい、耐久消費材の買い替え、子や孫への資金援助と続いています。

しかし、平均はあくまで平均で、お金に対する考え方や向き合い方は人それぞれです。平均を下回る生活費でも満足度の高い生活を送れる人がいれば、一方で平均を上回る退職金や年金があっても、無計画な支出を繰り返してしまったために先々の資金が心許ない状況に陥る人もいます。

そこで今回は、十分な退職金と年金があったにもかかわらず、とある理由から老後不安に陥ってしまった元教師の男性の事例を紹介します。

新しい用務員さんは「元校長」

「あれ、あの人……もしかして元校長じゃない？」

公立中学校の用務員として新たに配属された大倉敏夫さん（仮名／69歳）は、「あぁ、もうバレたか……」と苦笑い。

実は敏夫さん、9年前までこの学校で校長を務めていた人物です。

いったいなぜ元校長が用務員として学校に舞い戻ったのか、そこにはとある事情がありました。

元校長が母校に舞い戻った理由

9年前、敏夫さんは校長職で定年退職を迎えます。退職金は2,500万円。再雇用に応じることなく、きっぱり仕事を辞めました。なぜなら、退職金のほかに預金が3,000万円あり、住宅ローンも完済し、子ども2人もすでに独立していたからです。

「もう、そんなにあくせく働く必要もないだろう」と大倉夫妻は考えました。

敏夫さんの年金は月あたり24万円ほどで、65歳から受給する予定でした。大倉さんの妻は5歳年上であるためすでに年金を受給していましたが、第3号被保険者期間が長かった分、月額8万円の年金です。

そのため、敏夫さんが65歳になるまでの生活費の不足分は、預金を取り崩すしかありませんでした。

“自分へのご褒美”がエスカレート

「やりたいこと、全部やろう！」

敏夫さんの退職後、夫婦はまず海外旅行を計画。世界の主要都市をめぐる1ヵ月間のクルーズで、約300万円使いました。その次は車です。敏夫さんが若い頃から「いずれは乗ってみたい」と憧れていた車を約800万円で衝動買いしました。

その後も、夫婦でゴルフクラブ一式を揃えたり、頻繁に温泉旅行をしたりと、惜しみなく大金をつぎ込みます。そのたび自分に言い聞かせていたのは「38年間頑張ってきたんだ。これくらいのご褒美は当然」という言葉です。

さらに、普段の生活も節約とは無縁。その結果、退職時には5,500万円あった預金が5年で約3,000万円まで減っていたのでした。

敏夫さんが年金をもらい始めた65歳以降、預金の取り崩しスピードは鈍化したものの、一度上げた生活レベルを下げるのは簡単ではありません。

そして敏夫さんが69歳になるころ、とうとう再就職を決心しました。とはいえ、教員以外の経験がない敏夫さんは身体を使った仕事を探すしかありません。それならば慣れ親しんだ場所で働こうと、学校の用務員の職を選んだのでした。

元校長という立場を考えれば気後れする部分もありましたが、退職から約10年が経過しており、教職員と直に話す機会も限られているため、黙っていれば誰も気づかないだろうと考えたそうです。

ところが、仕事を始めてわずか2週間で正体がバレてしまいました。もっとも、悪いことをしているわけではなく、むしろやりがいも感じ始めていたので、開き直って堂々と仕事に勤しんでいます。

それどころか、あわよくば「いずれは自分の浅はかな行動を後進に伝えて反面教師にしてもらいたい」とまで考えているそうです。

「これくらいなら大丈夫」が命取り

敏夫さんのように、一度に大きな資金を手にした直後は気が大きくなってしまい、根拠なく「これくらい使っても大丈夫だろう」とついつい、大きなお金を使ってしまったというケースは珍しくありません。

また、大金を手にしたことで気が大きくなり、もっと増やそうと正しい知識もないままハイリスクの投資商品に手を出してしまい、後悔しているという話もよく聞きます。

退職後は収入が大幅に減るため、まずは「収支の見直し」が鉄則です。このとき、月単位の収支だけでなく年単位での数字をとらえるようにしましょう。年に数回、数年に1度などの支出が決まっているなら、それらも含めることが重要です。

また、退職後にやりたいこと実現させたいことがあるのであれば、それらに必要な資金も見積もりましょう。

「ゆとり費」を含め支出の予測が立てられたら、90歳くらいまでの収支をシミュレーションします。

その上で資産に余裕があることがわかれば、安心して趣味や娯楽にお金を使うことができます。反対に、先々の資金が枯渇しそうであれば、先回りして「ゆとり費」を見直しましょう。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表