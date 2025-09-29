相続が発生したとき、しばしばもめるのが「相続人がそろわない」ケースです。万一「行方不明の相続人」がいたら、どのように対応したらいいのでしょうか？『もめない遺産相続、失敗しない遺言』（ワニブックスPLUS新書）の著者、杉村政昭氏が遺産分割協議について詳しく解説します。

Q1. 遺産分割協議について教えてください。

A. 遺言がなければ、遺産をどう分けるかについて、第一次的には相続人のあいだでの話し合いで決めることになります。相続人全員の合意がない限り、第二次的には家庭裁判所の審判（「はじめに」参照）により、原則として法定相続分により分配されることになります。

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。また、遺言があっても、相続分の割合だけしか指定していない場合、具体的に遺産を分けるためには相続人の分割協議が必要です。

さらに、分割協議により遺言とは異なる分配も可能です。分割協議が成立すると、その結果を記載した書面に共同相続人全員が署名し、実印を捺印します。なお、遺産分割を行うときの遺産の評価額は、遺産分割時の時価を基準とします。

遺産分割協議書の書式例は［図表1］を参照してください。

［図表1］遺産分割協議書書式例

Q2. 遺産分割協議の際に考慮される事項について、教えてください。

A. 遺産分割は、原則的には法定相続分を基本として行われますが、これを修正する要素として特別受益と寄与分が重要な考慮事項となります。

1．特別受益

共同相続人のある人が、被相続人から遺贈を受けたり、学業、婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与を受けた財産を「特別受益分」といいます。遺産分割協議はこの特別受益分も考慮して行います。

2．寄与分

共同相続人のうち、被相続人の生活の世話や病気看護をしたり、事業を手伝ったりして、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があった者には、配分を多くして公平を期そうとする制度があります。これを寄与分といいます。

被相続人の財産から寄与者の寄与分を引いて、残った財産について遺産分割協議を行います。

Q3. 相続人のなかに未成年者がいる場合の遺産分割はどうすればよいですか。

A. 分割協議をするとき、相続人が未成年者である場合、親権者が法定代理人として協議することになります。しかし、相続に関しては、親権者が共同相続人だったり、ふたり以上の兄弟姉妹が未成年で、同じ両親の親権に服している場合もよくあります。

その場合は、親と子または子と子の利益が相反する可能性があるので、親権者は代理人になれません。そのような場合には、親権者は家庭裁判所にその子の特別代理人＊1選任の申し立てを行い、家庭裁判所の審判によって選任された特別代理人が分割協議に参加することになります。

＊1 特別代理人……家庭裁判所から選任され、相続などの特定の手続を代理で行う人のこと。相続人のなかに未成年者や認知症などにより判断能力が不十分な人がいる場合、必要となる。特別代理人は、遺産分割協議への参加や遺産分割協議書への署名・押印などを代行する

Q4. 相続人がそろわないとき、遺産分割はどうすればよいですか。

A. 相続人がそろわない場合として、次の（1）、（2）、（3）の場合が考えられ、対応策はそれぞれあります。

（1）相続人の一部が遠隔地にいる場合

手紙、電話などで話し合い、遺産分割協議書の案を郵送して同意を求めるか、代理人を選任してもらって、協議に参加してもらうのがよいでしょう

（2）相続人の一部が行方不明または生死不明の場合

極力、行方を捜すことはもちろんですが、生死不明が七年以上のときは、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告※1の審判をしてもらうことができます。審判があると、失踪した人は、生死不明になってから七年経過したときに死亡したものとみなされます。

ときたま便りがある（この場合は、生存は確実ですから、単に行方不明で生死不明ではありません）とか、生死不明状態が七年経過していないなど、失踪宣告ができない場合は、家庭裁判所に申し立てて不在者のための財産管理人※2を選任してもらい、その管理人が分割協議に参加します。ただし、管理人が分割協議に同意するには家庭裁判所の許可が必要です。

（3）行方不明者の相続人が後日現れた場合

ほかの相続人が、行方不明者が生きていることを知らずに遺産分割をしてしまった場合、行方不明だった者は、自分の取り分を遺産分配を受けた人たちに分配された遺産が残っている限度で、請求できます。

ただし、ほかの相続人が、行方不明者が生きていることを承知で分割したのなら、その分割は無効とされます。

Q5. 相続人のあいだで遺産分割協議がまとまらない場合は、どうすればよいですか。

A. 遺産分割の協議に共同相続人が全員参加できない事情があったり、協議しても合意が得られないときは、家庭裁判所に調停および審判を申し立てて分割してもらうことができます。

1．家庭裁判所の調停

遺産分割の調停は、解決を望む相続人がほかの相続人を相手方として「相手方の住所地の家庭裁判所」に申し立てます。添付資料として、共同相続人や利害関係人のリスト、遺産目録、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本※3などが必要です。

家庭裁判所では裁判官ひとりと調停委員ふたり以上で構成される「調停委員会」が調停にあたります。話し合いが成立すると、その結果は調停調書に記され、この調書が確定した審判と同一の効力があります。

2．家庭裁判所の審判

審判も、相続人がほかの相続人を相手方として申し立てますが、「被相続人の住所か相続開始地の家庭裁判所」に調停と同様の資料を添えて行います。審判は非公開で、裁判所の職権で証拠調べをし、法定相続分を基準としつつ、特別受益や寄与分および財産の種類、性質、各相続人の職業その他一切の事情を考慮して、公権的に分割方法を決めます。

この審判に不服があれば、不服の申し立てをして高等裁判所で争うことになります。

※1 失踪宣告……普通失踪と特別失踪があるが、普通失踪では、生死不明になったときから七年経過したときに死亡したものと見なされる

※2 財産管理人……相続遺産や不在者の財産を管理・清算する人のこと。相続財産管理人の役割は次のとおり。「相続財産を調査・把握する」「債権者や受遺者への支払いを法律に基づいて行う」「特別縁故者に対する相続財産の分与の手続を行う」「残った財産を国に帰属させる」

※3 戸籍謄本……戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもの。戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成される。夫婦と未婚の子がふたりであれば、その四人全員の身分事項を証明するものが戸籍謄本になる。戸籍抄本とは、戸籍に記載されている者のうちひとりまたは複数人の身分事項を証明するもの

