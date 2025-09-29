閉幕まで約2週間となった大阪・関西万博で、チケットを持っていても入場日時の「予約枠」が埋まっていて入場できないという、いわゆる“死に券”が問題に。対策として1日数百枚を当日券と交換する措置により、“駆け込み”をかけた争奪戦が始まりました。【真相報道バンキシャ！】

27日、午前2時過ぎ。

バンキシャ！

「人かな？人がいますね」

「シートを敷いている人、地べたに座っていますね」

ここは、大阪・関西万博の会場に続く道。こちらの親子は、前日の午後10時から並んでいるという。

午後10時から並ぶ 父

「装備なめとったから、カッパ買いに行った。寒くて寒くて」

小学6年生 息子

「寒くてカッパ着ている」

チケットは持っているものの、このままだと開場しても中に入れないという。

父

「ネットで予約。2日間くらい」

午後10時から並ぶ 母

「寝ずにやってだめだったんです。満員ですね」

なぜ並んでいるのか…。

そもそも万博に入場できるチケットには主に、日時が指定されているものとされていないものがある。

日時が指定されたチケットはそのまま会場に入れるが、指定されていないチケットで万博に行く場合、インターネットで予約が必要だ。

予約が取れれば入れるが、いま、閉幕前で駆け込む人が多く、満員で予約が取れない事態に…。

チケットがあるのに会場に入れない、いわゆる「死に券」になってしまっているのだ。

この親子が持っていたのは「死に券」となっているチケット。

母

「不満はいっぱいある。予約取れないのもおかしいし、行きたくてもいけない人がいっぱいいるじゃないですか」

その救済措置として万博協会は、1日数百枚を先着順で当日券と交換すると発表した。

親子は、その当日券に交換するため並んでいた。

小学6年生 息子

「遅くに来て、入られへんかったら最悪や」

母

「ミャクミャクに会いたい」

閉幕まで約2週間。来場者の駆け込みで連日20万人以上が訪れる万博。「死に券」を当日券に交換することができるのか。

バンキシャ！は、手にすることができた人…

“死に券”交換に来た 石飛さん

「やっととれたね」

一方、涙をのんだ人を取材した。

「もっと早めに計画を立てていれば…」

27日、午前3時頃。バンキシャ！が出会ったのは、会社の元同僚2人とやって来た、石飛さん。

バンキシャ！

「どちらから」

石飛さん

「島根県です」

仕事終わりに車で4時間かけて、やって来たという。石飛さんが持っていたのは、予約ができない状態のチケット、いわゆる「死に券」。

「あー、ここなんだ」

先着で当日券に交換できることを知り、急遽、島根からかけつけた。確実に当日券を手に入れるため、会場前で一夜を明かした。

午前4時半前。バンキシャ！が並んでいる人を数えてみると、入場できるチケットを持っている人を含めて174人が並んでいた。

そして、日の出の時間。午前5時40分頃、万博会場に向かう電車の中は、身動きがとれないほど大勢の人。

「押さないでください、押さないで」

誘導され、会場へと向かっていた。

そして、午前8時50分。チケットを持った人々が、われ先にと会場に入っていく。

バンキシャ！

「一斉にパビリオンの方に走っていきます」

「ミャクミャクですか？」

来場者

「ミャクミャクです。イエーイ！」

一方、会場の外には、「死に券」を持ったまま当日券との交換を待っている人たちが。午前10時半になると…

バンキシャ！

「チケット引換所に案内が始まりました」

出てきたのは、前日から徹夜で並んでいた親子。

“死に券”交換に来た 親子

「やっと手に入れた」

「死に券」を正午から入場可能な当日券に交換できていた。

同僚だった2人とやって来た石飛さんは、果たして…。

“死に券”交換に来た 石飛さん

「やっと取れた」

並び続けて約7時間半。無事、当日券をゲットした。

早速、向かったのはフランス館。しかし…

石飛さん

「1時間10分並んでいる」

「あと1時間」

中に入っても、また並ぶことに。

「目の前なんですけどなんか」

「午前3時からずっと並びっぱなし」

閉幕前の“駆け込み”で連日20万人以上が訪れている万博。

石飛さん

「SNSで（万博のことが）流れてくるので『やっぱり行かないと』という気持ちになってしまって。駆け込みという皆さんの気持ちが分かる」

並ぶこと2時間、ようやく中へ。念願のパビリオンを楽しむ。その後も会場内を巡り、夜の花火までしっかり堪能した。

「うわーきれい」

一方、惜しくもチケットを交換できなかった人も。

“死に券”を交換できず 佐藤さん

「今日はもう交換の枚数が既定に達していたということで、交換できなかった」

香川県からやってきたという佐藤さん。1泊2日で万博を楽しむ予定だった。

佐藤さん

「前の（大阪）万博は生まれる前でしたので、やっぱり一生に一度の思い出になるかな」

保育士の仕事が忙しく、すぐに日程を決めることができないまま、持っていたチケットが「死に券」に。

当日券に交換しようと大阪にやって来たが、会場に到着したのは午前11時頃。すでにチケットはなくなってしまっていた。

バンキシャ！

「この後って、どうされるんですか」

佐藤さん

「海遊館に行ってみてもいいかな」

万博会場を離れ、世界最大級の水族館、海遊館へ。

バンキシャ！

「お目当ては」

佐藤さん

「海遊館といえばジンベエザメ」

バンキシャ！

「楽しんでください」

1時間半後…。

“死に券”を交換できず 佐藤さん

「（万博会場に）入れないことが分かった時はすごくショックだったんですけど、すごく癒やされました」

「ざっと180枚くらい激写しました」

ジンベエザメをカメラにおさめ、お土産も購入。水族館を満喫した。

次に向かったのは…なぜか、万博会場の近く。なぜ、また万博へ？

佐藤さん

「下見に行ってみたいと思います」

次の日、チケットの交換にリベンジするという。

バンキシャ！

「今日はだめでリベンジ」

佐藤さん

「2日分楽しみたい」

早朝から並ぶことを想定し、会場への行き方を確認していた、その時。

バンキシャ！

「ちょうど花火が」

万博会場から花火が上がった。

佐藤さん

「ムービー撮らせてもらおう」

「死に券」を当日券に交換できるのは、先着で1日数百枚。10月12日まで対応するという。

（9月28日放送『真相報道バンキシャ！』より）