ボーイズグループ「SEVENTEEN（セブンティーン）」の新スペシャルユニット「S．COUPS（エスクプス）×MINGYU（ミンギュ）」が29日、正式にスタートする。午後6時に、初のミニアルバム「HYPE VIBES」を発売し、本格活動に突入する。韓国メディアが報じた。

同ユニットは、所属事務所のプレディスエンターテインメントを通じて「率直で自然な姿を見せたかった。それだけ、作業過程も自由だった。新アルバムを通じて私たちの新しい可能性と新鮮な色に出会うことができるはず」とコメントした。

タイトル曲「5、4、3（Pretty women）（feat．Lay Bankz）」は、米国シンガー・ソングライターのロイ・オービソンのヒット曲「Oh、Pretty Women」を再解析した技法で制作した。相手への愛の感情を率直に表現した歌詞に軽快なディスコサウンドが調和した。

同ユニット2人は、タイトル曲を含む6曲すべて作詞、作曲に参加し、自分たちの好みと感性で新譜を完成した。2人は「私たちがやりたい音楽でいっぱいになったアルバムであるだけに、コンテンツが公開される度にわくわくする気持ちが大きかった。各自の『今』に合う曲を選んで聞きながら日常を満たすことを願います。これから繰り広げられる多様な活動も期待してほしい」と話した。