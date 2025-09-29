高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第１週「ブシムスメ、ウラメシ。」の第1回が9月29日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】第１回冒頭では、トキがヘブンに怪談を披露して…

武士の世が終わったことをうらむ、主人公の父親・司之介（岡部たかしさん）が主導して、一家そろって丑の刻参りを行うという展開が描かれました。SNSやコメントではさまざまな意見が寄せられました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手として登場する蛇と蛙を演じるのは、「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子さんと木村美穂さんです。

＊以下9月29日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

この世はうらめしい。けど、すばらしい。

没落士族の娘・松野トキと外国人の夫・ヘブン。怪談を愛し、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

明治のはじめ。小学生のトキ（福地美晴さん）は、父・司之介（岡部たかしさん）と母・フミ（池脇千鶴さん）、祖父・勘右衛門（小日向文世さん）と、世をうらみ、貧しい日々を送っていた。

家族そろって丑の刻参りをする松野家。生粋の武士である勘右衛門は、ペリーを呪うよう司之介に命じる。

家族そろって丑の刻参りをしているのを小学校の級友に見られてしまったトキ。級友から、からかわれることに。

司之介はトキにいい暮らしをさせたいと一大決心をする。

＜視聴者の声＞

朝ドラで丑の刻参りが描かれるという衝撃的な展開に、SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。なかでも注目されたのが、トキの父・司之介役の岡部たかしさんです。2024年度前期の朝ドラ『虎に翼』でもヒロインの父親を演じていました。



「丑の刻参りが似合いすぎる岡部たかしさん。真剣になればなるほど面白みが増す」

「第1回、岡部たかしが輝いていた」

との声が寄せられました。

ペリーも呪ったけど

丑の刻参りでは、勘右衛門の提案で、江戸時代に艦隊を率いて日本に開国を迫ったペリーまで呪うことに。

勘右衛門は幕末を生き抜いた生粋の武士で、明治になってもまげを結っています。

ただ、この時点ですでにペリーは死去していることから

「丑の刻参りの場面、『ついでにペリーも呪っといて』に笑った。おじい様、ペリーは明治になる前に亡くなってます」という突っ込む声も目立ちました。

途中で寝てしまうトキ、ペリーまで呪う司之介と勘右衛門…と家族の様子がユーモラスに描かれたことから

「初回で主人公の一家総出で丑の刻参りとかワードが強すぎる。そんなにポップに呪っちゃうんだ」との声もありました。