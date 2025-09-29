『リメンバー・ミー』ミゲル声優がディズニーシーに！ 「ご本人登場」「大きくなったね」ファン歓喜＆風間俊介もいいね
映画『リメンバー・ミー』で主人公ミゲルの日本版声優を務めた石橋陽彩が、9月28日（日）に自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーで開催中の『リメンバー・ミー』の世界をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を訪れた様子をアップし、ファンから「ご本人登場」「尊すぎ」と称賛の声が上がっている。
【写真】ファンなら泣けちゃう リヴェラ家の祭壇の前に立つ石橋陽彩
■「ご先祖様たちに会ってきました」
今回石橋が訪れたのは、東京ディズニーシーで9月17日（水）から11月2日（日）まで期間限定で開催されている『リメンバー・ミー』の世界をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」。魂を導く花とされるマリーゴールドの花々が美しく飾られたデコレーションや、運が良ければミゲルに会えるアトモスフィア・エンターテイメントなどが展開されている。
石橋は「家族とディズニーシーに行ってきました」と、マリーゴールドの花々で彩られた、「ロストリバーデルタ」に架かる橋“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”で撮影した写真をアップ。ミゲルのぬいぐるみを抱いた、かわいらしい姿を披露している。
加えて、「マリーゴールドの橋を渡ってご先祖様たちに会ってきました」と、ライトアップされたリヴェラ家の祭壇で撮影された写真も投稿。
夢のコラボレーションにファンからは「わー本物と本物だー」「ご先祖様に会いに行ったって言えるの陽彩くんだけだ!!!」「ミゲルお帰りなさい」「尊すぎます」「大きくなったね〜」などと歓喜と称賛の声が寄せられた。ちなみに大のディズニー好きで知られる風間俊介も本投稿に「いいね」している。
引用：「石橋陽彩」Instagram（＠hiiro_ishibashi）
