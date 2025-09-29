BE:FIRSTとファミマのコンビニエンスウェアがコラボ - ロゴの世界観を表現したソックス＆ハンカチを発売
ファミリーマートは9月29日、「BE:FIRST」とコラボレーションしたコンビニエンスウェアの「ローゲージソックス」(990円)と「ハンドタオル」(880円)をファミマオンラインで発売する。
「ローゲージソックス」(990円)、「ハンドタオル」(880円)
コンビニエンスウェアから、2025年のクリスマスアンバサダーBE:FIRSTとのコラボレーションアイテムが登場する。BE:FIRSTのテーマカラーである黒と白を基調に、ロゴの世界観を表現した。
ローゲージソックスは、異なる種類の太めの糸を組み合わせ、まるで手編みのようにざっくりと編まれた1足。つま先、かかとには補強糸を使用し、耐久性を高めた。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様となっている。ハンドタオは今治製で、高い吸水性を備えている。
