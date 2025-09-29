初優勝の菅楓華がトップ3入り 神谷そらは1位射程圏に【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第27戦「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でツアー初優勝を果たした20歳・菅楓華が200ptを獲得。今季通算を1490.51ptとして、8位から3位に浮上した。ランキング1位の佐久間朱莉は予選落ちでポイント加算なし。同2位の神谷そらは2位タイで105ptを上積みし、これで佐久間との差は196.39pt。射程圏と言っていい距離まで詰め寄った。自己ベストの5位タイに入った吉本ここねは55ptを加算。75位から66位（270.58pt）に浮上した。
