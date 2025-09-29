この秋の新アイアンは“顔”で選べ！『T250』『ピンi240』『ZXi5』…ヒール高さもトップラインも全然違った【41モデル試打比較】
今年の秋は人気メーカーから続々と新アイアンが登場。今回は、最新アイアンの「顔」の違いをレポートしたい。
【写真】人気アイアンの顔が違った！ 『タイトT250』『ZXi5』はヒールが低く操作性高い、『i240』はヒールが高くミスに強い
アイアンを“顔”で選ぶというと、「好き」「嫌い」といったフィーリングだけで判断していると思われがちだが、それだけではない。ギアに詳しいプロ・市原建彦はこう語る。「例えば、ロフト30度の7番アイアンを4モデル打ち比べましたが、弾道も飛距離もまったく違います。分かりやすいのはトップラインです。トップラインに厚みがあるとボールを押す力が強くなり、ボールスピードが速くなります。そして、球筋に影響するのがネック。グースネック形状だとつかまりが良い。一方、リーディングエッジからトゥにかけて少し右を向いた“逃げ顔”は、打ち込んでもつかまり過ぎないのが魅力です。さらにプロでも好みが分かれるのがヒールの高さ。ヒールが低くてトゥが高いモデルは、打球を操るイメージが出やすく、フェースターンもしやすい。逆にヒールが高くトゥが低めだと、四角形に近いフェースになり、ユーティリティに近い弾道になります」（市原）人気アイアン『T250』『i240』『ZXi5』でも顔は異なる。『T250』『ZXi5』はヒール側が低くトゥ側が高いため、操作性の高くなる。『i240』はヒール側が高くトップラインも厚いため、ミスヒットの強さが売りとなる。また、アイアンの顔を正しく見極めるにはチェック方法も重要だ。「7番アイアンの顔を見るときは、ボール位置をセンターではなく左目の下にセットしてください。さらに、手元を左股関節の前でキープすると、クラブ本来の顔を確認できます」（市原）今回はブレード長とロフト角を基準にアイアンを4タイプに分類した。自分に合うタイプを絞り込んだ上で、最後は“構えやすい顔”でピッタリのモデルを選んでほしい。★試打リスト【Aタイプ：バランス型】ブレード長 78-81mm ロフト角 28-30度テーラーメイド：P8CBテーラーメイド：P790キャロウェイ：X FORGED MAXピン：i240タイトリスト：T250ダンロップ：スリクソン ZXi5ミズノ：ミズノプロ M-13ミズノ：GH-251 FORGEDブリヂストン：258CBPブリヂストン：242CB＋本間ゴルフ：T//WORLD Vxフォーティーン：TB-5 FORGED【Bタイプ：アスリート型】ブレード長 78mm以下 ロフト角 31度以上テーラーメイド：P7CBテーラーメイド：P770タイトリスト：T100タイトリスト：T150ダンロップ：スリクソン ZXi7ミズノ：ミズノプロ S-1ミズノ：ミズノプロ S-3ブリヂストン：241CB本間ゴルフ:：T//WORLD TOUR Vコブラ：KING TECヨネックス：EZONE CB302 グラファイトハイブリッド鍛造プロトコンセプト：C05TP【Cタイプ：アベレージ型】ブレード長 80mm以上 ロフト角 28-30度キャロウェイ：エリートキャロウェイ：エリートXピン：G440ダンロップ：スリクソン ZXi4ミズノ：ミズノプロ M-15本間ゴルフ：T//WORLD Pxプロギア：PRGR04コブラ：DS-ADAPT MAXプロトコンセプト：C07PC【Dタイプ：飛び系】ブレード長 79mm以上 ロフト角25-30度キャロウェイ：X FORGED MAX STARタイトリスト：T350ダンロップ：ゼクシオプライムヤマハ：インプレス ドライブスターTYPE/Dヤマハ：インプレス ドライブスターTYPE/S本間ゴルフ：T//WORLD Hxプロギア：PRGR03コブラ：DS-ADAPT■解説・試打 市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。1996年に世界ジュニアで優勝して、翌年プロ転向。2006年の「アサヒ緑健よみうり･麻生飯塚メモリアルオープン」でツアー初優勝を挙げている。◇ ◇ ◇人気アイアンシャフトを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』で詳細をチェックできる。
