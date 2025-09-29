オリックス・山下舜平大投手が２７日の楽天戦で今季初勝利を挙げた。腰痛離脱から復帰して３戦目。デイリースポーツウェブ評論家の野田浩司氏は「これから本格化していく投手。奪三振能力が非常に高く、記録（１９）を塗り替えるとしたらおそらく彼だろう」と語り、ＮＰＢ記録の更新を“予言”した。

復帰３戦目となった今回の楽天戦は序盤、出来としてはあまりよくないと思って見ていた。

しかし、三回からカーブで連続三振を取ったあたりから、ようやくボールを操れるようになり、そこからは追い込むと「三振」がしっかりイメージできましたね。

（復帰初戦の９・７日本ハム戦は５回を３安打、１１奪三振、２失点。２戦目の９・１８西武戦は７回２／３を７安打、８奪三振、１失点。２７日の楽天戦は７回を３安打、１１奪三振、無失点）

山下が投げる日は“今日はどんなピッチングをしてくれるのか”と楽しみでならない。三振をいくつ取るのかという期待感ですよ。

日本ハム戦も西武戦も初回からいきなり三者連続三振。西武戦は６連続まで伸びていった。未知の部分も含めて、これからまだまだ伸びていくに違いない。高い能力を秘めた投手だ。

球種は直球とカーブ、フォークの３つ。シンプルだが、彼のよさはそのどれもがカウント球になり、勝負球としても通用するところにある。

カーブに関しては高校時代から使っている持ち球。フォークはプロに入って覚えた球種で、最初は結構粗っぽかったが、年々精度が上がり、今では自分のボールになっている。そのどれもが一級品。

時折、直球が引っ掛かったり、フォークが抜けたりしてコントロールを乱すイニングがあり、球数が増える傾向にあるのは課題だが、ハマった時はとんでもない投球をする。

僕はプロ野球記録の奪三振数（１９）を塗り替えるとしたら、おそらくこの山下だろうと見ている。佐々木朗希も凄かったけど、山下にもその可能性を感じる。

（１試合最多奪三振＝９イニング＝のＮＰＢ記録はオリックス時代の野田浩司氏自身と、ロッテ時代の佐々木朗希投手がマークした１９個）

一時は日本代表にも選ばれ、どんな投手に成長するのだろうと楽しみにしていたら、どうもウエートトレーニングのやり過ぎが原因で体のバランスを崩し、自分を見失った時期があったようだ。

次に襲ってきたのが腰椎の分離症。ようやくそれも治ったようだから、今後は安心してもいいのかな。

これから投手として本格化していく山下だが、その前に興味深いのがＣＳでの登板。僕はファーストステージで、この山下が第１戦に登板すると予想している。

今年の宮城はあまり調子がよくない。九里はシーズンが進むにつれ、日本ハム打線に捉えられるシーンが増えたしね。

日本ハムも山下に関しては、なかなか攻略しにくい厄介な投手と思っているのではないか。

高い勝率で２位となり伊藤、北山の二枚看板を擁する日本ハムは強力だけど、超短期決戦のファーストステージだけにどうなるか。オリックスが突破するとしたら、そのカギを握っているのは山下だと思う。