½÷Í¥üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¾¾Ìî¥È¥¤ÎÉã¡¢»ÊÇ·²ð¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ê53¡Ë¤È¡¢¼Â¤ÎÂ©»Ò¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬Éô¤Ò¤í¤¡Ê24¡Ë¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
²¬Éô±é¤¸¤ë»ÊÇ·²ð¤Ï»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÉð»Î¤Î¸Ø¤ê¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¡¢¿¦¤Ë½¢¤«¤ºÌµ¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¡£¥È¥¤¬³Ø¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤Éã¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¥È¥¤ÎÉã¾å¤ÏÂçÊÑÂÕ¤±¤Á¤ç¤é¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¶µ»ÕÌò¤¬²¬Éô¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¤Ò¤í¤¤À¤Ã¤¿¡£
±éµ»¤Î¾å¤Ê¤¬¤é¡¢Â©»Ò¤¬¿Æ¤òÇÍ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Î¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ç¥£¥¹¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡ØÂÕ¤±¤Á¤ç¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤«ww¡×¡ÖÂ©»Ò¤¬¿Æ¤Î¤³¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¿www¡×¡Ö¼Â¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡ÊÀèÀ¸Ìò¡Ë¤Ë¥Ç¥£¥¹¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡Áþ¤¤±é½Ð¤·¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°www¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
²¬Éô¿Æ»Ò¤Ï24Ç¯Á°´üÄ«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë¤â¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤¬¼ç¤ÊÉñÂæ¡£¡ÖÀã½÷¡×¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿²ø´ñÃ»ÊÔ½¸¡Ö²øÃÌ¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢2¿Í¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ÈÆü¾ï¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤à»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Æ±¶É¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£