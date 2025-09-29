MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」が29日、放送スタートした。

水曜午後3時枠で4年半続いた「Youはこれから！」が、満を持しての帯番組化（月〜金曜）し、朝10時からの放送に。パーソナリティーのメッセンジャーあいはら（56）がこの日、MBS入りしたのは番組開始30分前の午前9時半。10時まで生放送の「ヤマヒロのぴかッとモーニング」の山本浩之、古川圭子アナウンサーが「初日だし、あいさつに」と9時ごろ出向いたところ、あいはらはまだ来ていなかった。

「（あいはらが）来るのは30分前？ 初日からその余裕はすごい！」とヤマヒロは感心しきり。「ヤマヒロさんは2時間前から局入りしているのに」と古川アナに突っ込まれると苦笑していた。

番組が始まると、あいはらは武川智美アナ（57）、藤崎マーケット田崎佑一（44）とともに奔放トークを展開。「食い入るように真剣に見ているテレビってありますか？」というテーマでは、田崎が「子どもが『有吉の壁』にハマって爆笑しているんです。『パパはどうして出ないの？』と聞かれて困ってます」

あいはらは「うちの子どもにはテレビを見せません。（相方の）黒田ばかりが出てるので気まずいんです。テレビがついていると『消せ！』と言います。テレビはながら見、ラジオは真剣に聴いている人が多い」とジョークまじりにラジオ愛を語っていた。