¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ¡Û¡ÖÂæÏÑ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×º£Ç¯¤â³«ºÅ - ÇÓ¹ü¥ì¥¿¥¹ßÖÈÓ¡¢Æ¦Æý´¡¡¢ÌÍÀþ¡¢°É¿ÎÆ¦Éå¤Ê¤ÉÁ´31ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
À®¾ëÀÐ°æ¤Ï10·î3Æü¡Á11·î3Æü¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¤¬¸«¤Æ¤¤¿!ÂæÏÑÈþ¿©º×¡×¤òÁ´Å¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
À®¾ëÀÐ°æ¤¬¸«¤Æ¤¤¿!ÂæÏÑÈþ¿©º×
¡ûËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òµá¤á¤Æ¸½ÃÏ¤ò»ë»¡
¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Î5·î¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÎÁÍý¿Í¤È¾¦ÉÊÉô¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂæËÌ¤òË¬Ìä¡£ÍÌ¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÃÏ¸µ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¿©Æ²¤äÌë»Ô¤Î²°Âæ¤Þ¤Ç¡¢Ìó80¿©¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿©¤ÙÊâ¤¡¢²¦Æ»¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¤Þ¤Ç¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤ÇÆÀ¤¿"µ¤¤Å¤"¤ä"³Ø¤Ó"¤ò¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë³è¤«¤·¡¢À®¾ëÀÐ°æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¼«²ÈÀ½ÁÚºÚ¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃæ¿´¤ËºÇÂç3ÉÊ(¤¦¤Á¿·¾¦ÉÊ25ÉÊ)¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤Î¿ô¡¹¤ò¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û¿·¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ÂæÏÑÉ÷ÇÓ¹ü(¥Ñ¥¤¥³¡¼)¥ì¥¿¥¹ßÖÈÓ¡×(755±ß)
¡ÖÂæÏÑÉ÷ÇÓ¹ü(¥Ñ¥¤¥³¡¼)¥ì¥¿¥¹ßÖÈÓ¡×(755±ß)¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÖÇÓ¹üßÖÈÓ¡×¤«¤éµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤¿°ìÉÊ¡£ÇÓ¹ü¤Ï¡¢ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤Ë¸Þ¹áÊ´¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤Ç1Ëç1Ëç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¡¢°á¤È¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¤«¤éÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²¼Ì£¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¸Þ¹áÊ´¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹á¤é¤»¡¢ÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥ì¥¿¥¹ßÖÈÓ¤Ï¡¢¥Û¥¿¥Æ¤ÈÄÇÂû¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ç»Ý¤ß¤ò²Ã¤¨¡¢¶Ì»Ò¤äÀÄ¤Í¤®¤È¤È¤â¤Ë¼«²ÈÀ½¥Í¥®Ìý¤ÇßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¹â¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£¹á¤Ð¤·¤¤ßÖÈÓ¤Î¾å¤ËÇÓ¹ü¤ò¤Î¤»¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¤È¥ª¥¯¥é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¸Þ¹áÊ´¤ò¸ú¤«¤»¤¿¼«²ÈÀ½Ï¥Æù¤ÎÂæÏÑÉ÷°ÕÌÍ¡×(647±ß)
¡Ö¹áÊ´¤ò¸ú¤«¤»¤¿¼«²ÈÀ½Ï¥Æù¤ÎÂæÏÑÉ÷°ÕÌÍ¡×(647±ß)¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ÕÌÍ(¥¤¡¼¥á¥ó¡¦¾®ÇþÊ´¤ÈÍñ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Ê¿ÂÇ¤Á¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ)¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¡£¼«²ÈÀ½Ï¥Æù¤Ï¡¢¾ßÌý¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢Ãæ¹ñ¾ßÌý¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤Æ´Å¿É¤¤Ì£¤ï¤¤¤Îñ²¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹õ¿Ý¤ä¹òÊª¿Ý¡¢¹ÈÀ¸Õª¤òÍÑ¤¤¤Æ¸åÌ£¤ò¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤ÙË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ºù³¤Ï·¤ÎÂæÏÑÉ÷Æ¦Æý´¡¡×(539±ß)
¡Öºù³¤Ï·¤ÎÂæÏÑÉ÷Æ¦Æý´¡¡×(539±ß)¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖóÄÆ¦Þù(¥·¥§¥ó¥È¥¦¥¸¥ã¥ó)¡×¤ò¤ª´¡¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¸½ÃÏ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤È¡¢Æ¦Æý¥¹¡¼¥×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìºî¤ê¡¢ÇòÊÆ¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤¿¡£¤³¤ì¤ò¥ì¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç2¼ïÎà¤Î¥¹¡¼¥×¤¬¤ªÊÆ¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¥¶¡¼¥µ¥¤¤Î¸ÕËãÌýÏÂ¤¨¡¢ÍÈ¤²ºù³¤Ï·¡¢ÀÄ¤Í¤®¡¢¤½¤·¤ÆÌý¾òÂå¤ï¤ê¤ËÍÈ¤²¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¸¨¤´¤·1ÃúÂæÏÑÉ÷ËãÇÌÆ¦Éå¡×(755±ß)
¡Ö¸¨¤´¤·1ÃúÂæÏÑÉ÷ËãÇÌÆ¦Éå¡×(755±ß)¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤Ï¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¾¦ÉÊ¡£¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò´Ý¤´¤È1Ãú»ÈÍÑ¤·¤ÆÊø¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¼ÌÍ¾ß¡¢Ëãíå¾ß¡¢Æ¦¸Ý¾ß¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î4¤Ä¾ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö»ÍÀî»³Ü¥¥Ô¥ê¿ÉËãÇÌÆ¦Éå¡×¤ÎËãÇÌñ²¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò´Ý¤´¤È1Ãú¤Î¤»¤¿¡£²ÖÜ¥¤È¸Þ¹áÊ´¤ÇßÖ¤á¤¿Ç¬¥é¡¼Ìý¥½¡¼¥¹¤ò¾å¤«¤é¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑÉ÷¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¤È¤í¤ê¡¢¤È¤í¤±¤ëËÜ³Ê°É¿ÎÆ¦Éå¡×(431±ß)
¡Ö¤È¤í¤ê¡¢¤È¤í¤±¤ëËÜ³Ê°É¿ÎÆ¦Éå¡×(431±ß)¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤°É¿ÎÁú(°É¤Î¼ï»Ò¤ÎÊ´Ëö¤ò²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î)¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢°É¤Î¼ï»Ò¤ò24»þ´ÖÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÃê½Ð¤·¤¿Ãê½Ð±Õ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°É¿Î¤ÎÉ÷Ì£¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡£°É¤Î¼ï»Ò¤ÏËÌ°É¡¢Æî°É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î2¼ïÎà¤òÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÈæÎ¨¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µíÆý¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¸å¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê°É¿Î¤ÎÉ÷Ì£¤¬¶¯¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ç¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥¼¥é¥Á¥ó¤È´¨Å·¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤í¤ê¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¥¢¥«¥·¥¢ËªÌª¤ÎÂæÏÑÉ÷¥Ð¥Ë¥é¥«¥¹¥Æ¥é¡×(1,394±ß)
¡Ö¥¢¥«¥·¥¢ËªÌª¤ÎÂæÏÑÉ÷¥Ð¥Ë¥é¥«¥¹¥Æ¥é¡×(1,394±ß)¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÄêÈÖ¡ÖÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¥·¥ã¥ó¥Æ¥£(´Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à)¤ò¶´¤ß¡¢À®¾ëÀÐ°æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¢¥«¥·¥¢ËªÌª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÌÎ©¤ÆÀ½Ë¡¤Çºî¤Ã¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥«¥¹¥Æ¥éÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¤ò¶´¤ß¡¢¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ Ç»¸ü³¤Ï·¥½¡¼¥¹¤ÎÂæÏÑÉ÷²Ü¿ÎÈÓ(¥·¥ã¡¼¥ì¥ó¥Ï¥ó)¡×(863±ß)
¡ÖÇ»¸ü³¤Ï·¥½¡¼¥¹¤ÎÂæÏÑÉ÷²Ü¿ÎÈÓ¡×(863±ß)¤Ï¡¢ÂæÏÑÆîÉô¡¦ÂæÆîÈ¯¾Í¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö²Ü¿ÎÈÓ(¥·¥ã¡¼¥ì¥ó¥Ï¥ó)¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥±¡¼¥Ì¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê³¤Ï·¥½¡¼¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î²Ü¿ÎÈÓ¤ÏÌ£¤ò¤Ä¤±¤¿¤´ÈÓ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÃæ¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï³¤Ï·¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤¨¤ÆÇòÊÆ¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¸Þ¹áÊ´¤È¥Ð¥¸¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¦ÂæÏÑÉ÷»°ÇÕ·ÜÈÓ(¥µ¥ó¥Ú¥¤¥¸¡¼¥Ï¥ó)¡×(755±ß)
¡Ö¸Þ¹áÊ´¤È¥Ð¥¸¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¦ÂæÏÑÉ÷»°ÇÕ·ÜÈÓ¡×(755±ß)¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÈÄíÎÁÍý¡Ö»°ÇÕ·Ü(¥µ¥ó¥Ú¥¤¥¸¡¼)¡×¤ò¤´ÈÓ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¡£ñ²¤Ë¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ë"¾ßÌý¡¦¤´¤ÞÌý¡¦¼ò"¤Î3¤Ä¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÆ±¤¸ÎÌ¤º¤Ä»ÈÍÑ¤·¡¢¤Û¤É¤è¤¯¥Ð¥¸¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¸Þ¹áÊ´¤ÎÉ÷Ì£¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾ßÌý¤ÏÏÂ¾ßÌý¤ÈÃæ¹ñ¾ßÌý¤Î2¼ïÎà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Å¤ß¤È»Ý¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¹á¤ê¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥Ð¥¸¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¸Þ¹áÊ´¤¬¸ú¤¤¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Ð¥¸¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤ò¶¯¤á¡¢¸Þ¹áÊ´¤Ï·Ü¤â¤âÆù¤Î¹á¤ê¤Å¤±¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ Ãæ²ÚÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎÂæÏÑÉ÷ÆÚ³Ñ¼Ñ¡×(971±ß)
¡ÖÃæ²ÚÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎÂæÏÑÉ÷ÆÚ³Ñ¼Ñ¡×(971±ß)¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£Á¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬°ú¤Î©¤ÄÆÚ³Ñ¼Ñ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£¸½ÃÏ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤é¤¤Å¼ÌÍ¾ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò°ìÅÙ¾ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾ßÌý¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Æ¤¡¢¤½¤Î¸å¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç3»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤À¸å¤ËÅ¼ÌÌ¾ß¤Î¥½¡¼¥¹¤ÈÍí¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤ò¤«¤±¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¹Åç¸©»º²´³Â¤È¹ñ»ºµí¥â¥Ä¤ÎÂæÏÑÉ÷ÌÍÀþ(¥á¥ó¥»¥ó)¡×(539±ß)
¡Ö¹Åç¸©»º²´³Â¤È¹ñ»ºµí¥â¥Ä¤ÎÂæÏÑÉ÷ÌÍÀþ¡×(539±ß)¤Ï¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤¤ÌÍ¤ò¸Þ¹áÊ´¤¬¸ú¤¤¤¿¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¥í¡¼¥«¥ëÎÁÍý¡ÖÌÍÀþ(¥á¥ó¥»¥ó)¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£ÂæÏÑ¤ÎÌÍÀþ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ñºà¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¹Åç¸©»º²´³Â¤È¹ñ»ºµí¥â¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²´³Â¤Ï¥¹¡¼¥×¤Ç²ÐÆþ¤ì¤·¤Æ»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢¤¢¤´½Ð½Á¤Ê¤É½Ð½Á¤òÂ¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¼«²ÈÀ½¥Í¥®Ìý¤äÃ¸¸ý¾ßÌý¤äÃæ¹ñ¹õ¿Ý¤â²Ã¤¨¤Æ¸Þ¹áÊ´¤¬¤Û¤É¤è¤¯¹á¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÍ¤Ï¤½¤¦¤á¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡û¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ BAKERY¡×¤ÇÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä2ÉÊ¤ò¿·È¯Çä
À®¾ëÀÐ°æ¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¶ÈÂÖ¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æBAKERY¡×¤ª¤è¤ÓÀ®¾ëÅ¹¤Î¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ BAKERY¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖBAKERY¥µ¥¯¤Õ¤ï!¥ß¥ë¥¯¥·¥å¥¬¡¼¤ÎÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×(215±ß)¤È¡ÖBAKERY¥µ¥¯¤Õ¤ï!¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¤ÎÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×(259±ß )¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Î¤ªÅ¹¤äÌë»Ô¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂæÏÑ¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤òËÜ¾ì¤ÎÌ£¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢³°Â¦¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»Èþ±Í»º¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÊÆÊ´¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤È»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¡£Æý»éËÃÊ¬47%¤Î½ãÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Çö¤¤°á¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤ÆÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ BAKERY¥µ¥¯¤Õ¤ï!¥ß¥ë¥¯¥·¥å¥¬¡¼¤ÎÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×(215±ß)/¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ BAKERY¥µ¥¯¤Õ¤ï!¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¤ÎÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×(259±ß )
À®¾ëÀÐ°æ¤¬¸«¤Æ¤¤¿!ÂæÏÑÈþ¿©º×
¡ûËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òµá¤á¤Æ¸½ÃÏ¤ò»ë»¡
¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Î5·î¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÎÁÍý¿Í¤È¾¦ÉÊÉô¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂæËÌ¤òË¬Ìä¡£ÍÌ¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÃÏ¸µ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¿©Æ²¤äÌë»Ô¤Î²°Âæ¤Þ¤Ç¡¢Ìó80¿©¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿©¤ÙÊâ¤¡¢²¦Æ»¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¤Þ¤Ç¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤ÇÆÀ¤¿"µ¤¤Å¤"¤ä"³Ø¤Ó"¤ò¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë³è¤«¤·¡¢À®¾ëÀÐ°æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¼«²ÈÀ½ÁÚºÚ¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃæ¿´¤ËºÇÂç3ÉÊ(¤¦¤Á¿·¾¦ÉÊ25ÉÊ)¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤Î¿ô¡¹¤ò¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ BAKERY¡×¤ÇÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä2ÉÊ¤ò¿·È¯Çä
À®¾ëÀÐ°æ¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¶ÈÂÖ¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æBAKERY¡×¤ª¤è¤ÓÀ®¾ëÅ¹¤Î¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ BAKERY¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖBAKERY¥µ¥¯¤Õ¤ï!¥ß¥ë¥¯¥·¥å¥¬¡¼¤ÎÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×(215±ß)¤È¡ÖBAKERY¥µ¥¯¤Õ¤ï!¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¤ÎÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×(259±ß )¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Î¤ªÅ¹¤äÌë»Ô¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂæÏÑ¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤òËÜ¾ì¤ÎÌ£¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢³°Â¦¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»Èþ±Í»º¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÊÆÊ´¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤È»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¡£Æý»éËÃÊ¬47%¤Î½ãÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Çö¤¤°á¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤ÆÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ BAKERY¥µ¥¯¤Õ¤ï!¥ß¥ë¥¯¥·¥å¥¬¡¼¤ÎÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×(215±ß)/¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ BAKERY¥µ¥¯¤Õ¤ï!¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¤ÎÂæÏÑÉ÷¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×(259±ß )