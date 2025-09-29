Â¼¾å½Õ¼ù¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡ÉÌÜ·â¾ðÊóÁê¼¡¤°!?¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¡ØÂ¼¾å¤Ï¤ë¤¤Á¤¯¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡×
ºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË 19:00¡Á19:55¡Ë¡£
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡Á¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¥½¥ó¥°¥º¡õ¥ê¥¹¥Ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹5¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£½©¤Îµ¤ÇÛ¤¬¶á¤Å¤¯»þµ¨¤Ë¡¢Â¼¾åDJ¼«¤éÁª¶Ê¤·¤¿²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾1¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤³¢ö¤µ¤ó¡Ê49¡¢½÷À¡¢Ä¹ºê¸©¡Ë
¡ØÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ7¡Ù¤Ç¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤â²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¡Ö¤³¤³¤í¡×¤òÅÓÃæ¤ÇÊü´þ¤·¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£È©¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âÂ¼¾å¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ï²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤ä¤Ï¤ê¿ÍÀ¸¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤Ï¤¤¡£ËÍ¤ÏÞûÀÐ¤Î¾®Àâ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¹¥¤¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤³¤í¡Ù¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤â¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¼ê»æ¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¼ê»æ¤¬ÉõÅû¤ËÆþ¤ê¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¾õ¶·ÀâÌÀ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ÆŽ¤Íý¶þ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤á¤²¤Á¤ã¤¦¤·¡£¤Þ¤¢¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¹ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤Æ¡¢²ÝÂê¿Þ½ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¤Þ¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹¥¤·ù¤¤¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ËÍ¤Î¹¥¤ß¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤êÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
The Hi-Lo's¡ÖThe Duck (O Pato)¡×
¥¸¥ã¥º¡¦¥³¡¼¥é¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ï¥¤¡¦¥í¡¼¥º¤¬²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¸¥ç¥Ó¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥ª¡¦¥Ñ¥È¡×¡¢ó¢Ä»¡Ê¤¬¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Î¥µ¥ó¥Ð¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ò¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ð¡×¤È¤¤¤¦Ë®Âê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥ï¥Ã¡¢¥¯¥ï¥Ã¡¢¥¯¥ï¥Ã¤Èó¢Ä»¤¬ÌÄ¤¤Þ¤¹¡£
¤à¤é¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ê56¡¢ÃËÀ¡¢·§ËÜ¸©¡Ë
Â¼¾å¤µ¤ó¡¢¸«´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£º£Ä«(7·î30Æü)·§ËÜ»Ô¤Î¹¾ÄÅ¸Ð¡Ê¤¨¤Å¤³¡Ë¤¢¤¿¤ê¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡© Â¼¾å¤µ¤ó¤Ë¥¸¥ç¥®¥ó¥°Ãæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê°§»¢¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾ÄÅ¸Ð¡¢¿åÁ°»û¸ø±à¤Î¶á¤¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¡ÖÂ¼¾å¤ò¸«¤«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÊØ¤ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤è¤¯»÷¤¿Ž¢Â¼¾å¤Ï¤ë¤¤Á¤¯¤ó¡×¤Ç¤¹¡£Â¼¾å¤Ï¤ë¤¤Á¤¯¤ó¤ÏÆüËÜÃæ¡¢¤È¤¤¤¦¤«À¤³¦Ãæ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç²¿¤«¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£7·î30Æü¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ËËÍ¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¹¾ÄÅ¸Ð¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËËÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤ë¤¤Á¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ï¤ë¤¤Á¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤ä¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÀÐ¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Ë¤ã¡¼¡ÊÇ»³¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250928190000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¥½¥ó¥°¥º¡õ¥ê¥¹¥Ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹5¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡Á¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¥½¥ó¥°¥º¡õ¥ê¥¹¥Ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹5¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£½©¤Îµ¤ÇÛ¤¬¶á¤Å¤¯»þµ¨¤Ë¡¢Â¼¾åDJ¼«¤éÁª¶Ê¤·¤¿²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¤³¢ö¤µ¤ó¡Ê49¡¢½÷À¡¢Ä¹ºê¸©¡Ë
¡ØÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ7¡Ù¤Ç¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤â²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¡Ö¤³¤³¤í¡×¤òÅÓÃæ¤ÇÊü´þ¤·¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£È©¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âÂ¼¾å¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ï²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤ä¤Ï¤ê¿ÍÀ¸¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤Ï¤¤¡£ËÍ¤ÏÞûÀÐ¤Î¾®Àâ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¹¥¤¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤³¤í¡Ù¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤â¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¼ê»æ¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¼ê»æ¤¬ÉõÅû¤ËÆþ¤ê¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¾õ¶·ÀâÌÀ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ÆŽ¤Íý¶þ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤á¤²¤Á¤ã¤¦¤·¡£¤Þ¤¢¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¹ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤Æ¡¢²ÝÂê¿Þ½ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¤Þ¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹¥¤·ù¤¤¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ËÍ¤Î¹¥¤ß¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤êÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
The Hi-Lo's¡ÖThe Duck (O Pato)¡×
¥¸¥ã¥º¡¦¥³¡¼¥é¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ï¥¤¡¦¥í¡¼¥º¤¬²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¸¥ç¥Ó¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥ª¡¦¥Ñ¥È¡×¡¢ó¢Ä»¡Ê¤¬¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Î¥µ¥ó¥Ð¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ò¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ð¡×¤È¤¤¤¦Ë®Âê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥ï¥Ã¡¢¥¯¥ï¥Ã¡¢¥¯¥ï¥Ã¤Èó¢Ä»¤¬ÌÄ¤¤Þ¤¹¡£
¤à¤é¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ê56¡¢ÃËÀ¡¢·§ËÜ¸©¡Ë
Â¼¾å¤µ¤ó¡¢¸«´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£º£Ä«(7·î30Æü)·§ËÜ»Ô¤Î¹¾ÄÅ¸Ð¡Ê¤¨¤Å¤³¡Ë¤¢¤¿¤ê¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡© Â¼¾å¤µ¤ó¤Ë¥¸¥ç¥®¥ó¥°Ãæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê°§»¢¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾ÄÅ¸Ð¡¢¿åÁ°»û¸ø±à¤Î¶á¤¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¡ÖÂ¼¾å¤ò¸«¤«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÊØ¤ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤è¤¯»÷¤¿Ž¢Â¼¾å¤Ï¤ë¤¤Á¤¯¤ó¡×¤Ç¤¹¡£Â¼¾å¤Ï¤ë¤¤Á¤¯¤ó¤ÏÆüËÜÃæ¡¢¤È¤¤¤¦¤«À¤³¦Ãæ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç²¿¤«¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£7·î30Æü¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ËËÍ¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¹¾ÄÅ¸Ð¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËËÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤ë¤¤Á¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ï¤ë¤¤Á¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤ä¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÀÐ¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Ë¤ã¡¼¡ÊÇ»³¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250928190000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¥½¥ó¥°¥º¡õ¥ê¥¹¥Ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹5¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/