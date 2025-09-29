「小久保裕紀監督（53）の発言力が強くなるでしょうね」

コーチ経験のあるホークスOBがこう言った。

去る27日、ソフトバンクは小久保監督が球団史上初となる就任1年目からの連覇達成。春先は柳田、近藤、今宮、周東ら主力に故障者が相次いだ。昨季、本塁打、打点の2冠を獲得した山川が不振に陥り、5月1日には借金7で単独最下位に低迷。苦戦が続く中、小久保監督は実績にとらわれない選手起用を断行した。

柳町、野村ら20代の中堅、若手を一軍に抜擢するなど、チームの戦力を総動員。自らの発案で長谷川スキルコーチ、伴メンタルパフォーマンスコーチをベンチ入りさせ、一軍経験が少ない選手をサポートした。前半戦終了時に首位だった日本ハムとの熾烈なデッドヒートを制し、「誰ひとり欠けても連覇はなかった」と胸を張った。

優勝から一夜明けた28日の西武戦は1番の野村から9番の庄子まで「オール生え抜き打線」で臨み、2019年ドラフト1位の佐藤直が1本塁打を含む4安打を放つなどして快勝。そんな指揮官の評価は、球団、親会社内でうなぎ上りだ。王会長が「年々しっかりしてきて、大きな監督になった」と称賛すれば、孫正義オーナーも、「頼もしい限り」と目を細めている。

前出のホークスOBが続ける。

「二軍監督を経験した小久保監督は四軍まで擁する自前の選手にチャンスを与え、選手間の競争によるチーム強化、活性化を図りたい。一方、球団は近年、生え抜き選手の育成が滞っていたこともあり、持ち前の資金力で近藤、山川、有原、上沢ら外様選手に加え、オスナ、モイネロら外国人選手と高額契約を結んだ。

この金満補強が連覇を支えた面はあるにせよ、チーム構成としては、外様と生え抜きのバランスがいびつになり、小久保監督がやりたい選手起用の足かせになっていたのも確か。一昨年は80億円規模の大補強を行いながらV逸。昨年は独走優勝を果たしながらも、日本一を逃した。地元のホークスファンは生え抜きの成長物語を望んでいたこともあってか、前半戦は主催試合の1試合平均の観客動員数（44試合）が前年比でマイナス0.6％にとどまった」

迫る世代交代の波

後半戦は小久保采配がチームに浸透。長年の課題だった育成と勝利を両立し、観客動員数も上昇カーブを描いた。ライバルの日本ハムがドラフトと育成を2本柱でチームを強化したように、今後はホークスも、補強に頼り過ぎないチームづくりが加速しそうだ。

その象徴となりそうなのが、花巻東時代に史上最多の高校通算140本塁打を放った佐々木麟太郎（20=米スタンフォード大）の存在だという。「ソフトバンクは今秋ドラフト1位候補として、佐々木を密着マークしています」と、地元放送関係者がこう話す。

「今年からNPBドラフトの指名対象に加わった佐々木は、来夏の全米ドラフトでも指名対象になっている。日米間の取り決めにより、日本の球団は全米ドラフトの結果を待って交渉をスタートする必要がある。米国の大学を卒業するかどうかによるが、プロ入りできるのは早くても来夏以降。まして佐々木は『即メジャー』を目標に掲げている。日本のドラフトで指名されても入団を拒否する可能性がある。貴重なドラフトの1枠が無駄になるリスクを度外視してでも佐々木を指名できるのは、ソフトバンクや阪神のような常勝チームで、戦力に余裕がある球団に限られます」

ソフトバンクは柳田、近藤、山川ら中心選手の多くは30代。世代交代のタイミングが迫っている。佐々木は彼らに代わる中軸候補として、うってつけの存在といえる。

「阪神は即戦力選手の上位指名を検討しているそうです。ソフトバンクと同様、佐々木を密着マークしている巨人や西武の動向は気になりますが、チームが低迷しているだけに、即戦力選手の獲得が急務。最終的にホークスが一本釣りしてもおかしくない。『世界一』を目標に掲げる球団としても、仮にメジャーとの争奪戦に発展しても、おいそれと負けるわけにはいかない」

とは、前出の放送関係者だ。

佐々木麟太郎は、実は昨秋ドラフトでも「サプライズ指名」される可能性があったことは意外にも知られていない。実はオリックスがなんと5位指名で指名を画策。しかし逡巡した末に土壇場で踏みとどまり、結果として前代未聞である「15分間謎の中断」が生まれたという。いったいどういうことか。あの時、水面下では何が起きていたのか。

