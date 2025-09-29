通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.30 6.90 7.13 6.87
1MO 9.24 6.80 7.23 6.68
3MO 9.15 6.76 7.48 7.26
6MO 9.23 6.85 7.95 7.48
9MO 9.31 6.94 8.30 7.68
1YR 9.38 7.05 8.54 7.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.70 8.51 7.01
1MO 7.84 8.35 6.88
3MO 8.55 8.54 7.13
6MO 8.95 8.85 7.38
9MO 9.28 9.14 7.54
1YR 9.49 9.35 7.69
東京時間10:12現在 参考値
週末の米雇用統計にらみ、高め推移の展開
