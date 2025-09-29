　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.30　6.90　7.13　6.87
1MO　9.24　6.80　7.23　6.68
3MO　9.15　6.76　7.48　7.26
6MO　9.23　6.85　7.95　7.48
9MO　9.31　6.94　8.30　7.68
1YR　9.38　7.05　8.54　7.84

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.70　8.51　7.01
1MO　7.84　8.35　6.88
3MO　8.55　8.54　7.13
6MO　8.95　8.85　7.38
9MO　9.28　9.14　7.54
1YR　9.49　9.35　7.69
東京時間10:12現在　参考値

週末の米雇用統計にらみ、高め推移の展開