放っておくとだんだん痛みがひどくなり、気が付けば歩くことも困難になってしまう。変形性膝関節症は高齢化社会で増え続けている国民病だ。ギクッときたら発症のサインなのか。セルフチェックの方法から、早期に治すストレッチまで渡辺淳也医師が教えてくれた。【渡辺淳也/医療法人淳朋会変形性関節症センターセンター長】

【写真を見る】健常者と「変形性膝関節症」患者のレントゲンを比較

皆さんの中に、最近、立ち上がったり、階段の昇り降りをすると、膝がギクッと痛くなった経験をお持ちの方はいませんか。「年を取ったせいかな」と思ったりするけれど、しばらくすると痛みが消えてしまうので忘れてしまいがちです。しかし、それは「変形性膝関節症」の始まりかもしれません。

2400万人が悩む「変形性膝関節症」

変形性膝関節症とは、どんな病気なのでしょうか。基本的に膝関節の軟骨がすり減ってしまうことで起き、長い時間をかけて進行します。初期の特徴は、動き出しの際に痛むことです。医学的には「スターティングペイン」と呼ばれ、最初はこのような症状が年に何度か起きる。しかし、時間がたつにつれ痛む頻度が増え、安静時でも痛みが続くようになる。進行すると膝に水がたまり始め、まっすぐだった脚が曲がってきます。

このぐらいになると、常に痛いので、外出するのが嫌になってくる。膝の曲げ伸ばしもやらなくなるので、関節が固くなり、筋肉が衰える。ちょっとした買い物も行けず、トイレや、お風呂に入るのもひと苦労です。いつの間にかつえが手放せなくなり、やがて車椅子の生活というパターンに陥ってしまう。

患者は2400万人

医学的に、日常の生活動作がどのぐらいできるかを「ADL」と呼んでいますが、変形性膝関節症が進行するとADLが悪化し、自立した生活ができなくなってしまうのです。

いやいや、自分はどこでも歩いてゆけるし、まだ階段もさっさと上れる。そんな病気とは縁がないと思っている方もいるでしょう。しかし、変形性膝関節症は、静かに進行していくため、患者数は思っているより多い。私の病院にやってくる患者さんは年々増えており、その数は減る気配がありません。

ちょっと驚かれるかもしれませんが、2005年に東京大学が行った疫学調査では、わが国で変形性膝関節症の中高年の方が約2400万人いるというデータがあります。一方「膝が痛い」と私の病院にやってくる患者さんの9割は変形性膝関節症を起こしていますので、いかにこの病気が多いか分かると思います。

やっかいなことに40歳を過ぎると、一度すり減ってしまった軟骨はなかなか再生しません。長寿大国と呼ばれる日本は、65歳以上の人口が約3600万人で、これからも増えてゆきます。高齢化社会の進行とともに、必然的に増加する病気であり、今では膝痛を代表する「国民病」といえます。

もちろん、歩行障害を起こすほど重症になったとしても、人工関節の手術をすることで歩けるようにはなります。しかし、現代医学では、手術できても、正座したり、激しい運動は無理といわれている。できるなら早めに病気の進行を察知して対策を講じた方がいい。先ほど、「一度すり減ってしまった軟骨は再生しにくい」とお伝えしましたが、変形性膝関節症は、対策によって進行を遅らせたり、痛みをやわらげることができるのです。

では、ズキッときたら、どうすればいいのでしょう。それを解説する前に、膝の内部がどうなっているのか説明しましょう。少し難しいですが、病気のメカニズムを理解する上で大事なところでもあります。

40歳を超えると

まず、膝関節は上が大腿骨（太ももの骨）で、それを受け止めるように脛骨（すねの骨）があり、二つの骨の先端は、お互い直接ぶつからないように軟骨でカバーされている。さらに、軟骨と軟骨の間には半月板が挟まっており、軟骨と共にクッションの役目を果たしています。

また、膝関節は全体が「関節包」という膜によって包まれています。関節包の内側には「滑膜」という組織があり、ここから分泌される「滑液」が、内側を満たしている。いわば、エンジンオイルのようなものです。膝に負荷がかかると膝軟骨はスポンジのように滑液を吐き出し、軽くなると吸収する。こうやって足にかかる衝撃をやわらげているのです。一方で、滑液を吸ったり吐き出したりすることで、膝軟骨は栄養を摂取している。

それだけではありません。関節包の外側には、いわゆる「膝皿」と呼ばれる膝蓋骨があって、膝関節を前方でガードしている。その下には「膝蓋下脂肪体」という組織があり、これも衝撃を受け止める役目を果たしています。この膝蓋下脂肪体は膝皿のすぐ下にあるので、自分でも確かめることができます。

このように何重ものクッションやガードがあるのは、膝が体重の大半を支えている組織だからです。一般に、歩いているときは体重の3倍、走ると10倍以上の重量が膝関節にかかるといわれている。非常によくできた組織ともいえますが、残念なことに、ずっと働いてくれるわけではありません。先にも述べたように、軟骨は年齢とともにすり減り、40歳を超えるとなかなか再生しなくなるからです。

痛みの原因

次に痛みの原因を説明しましょう。

変形性膝関節症になると軟骨のすり減りとともに、膝の中で二つの変化が起きています。一つは、半月板の変性です。加齢や強い圧力によって半月板にヒビが入ったり断裂したりするのです。半月板の変性によってかなり強い痛みが起きます。

そして、もう一つの変化は「骨棘（こつきょく）」の形成です。これは、軟骨がすり減ることで、関節の周囲で“骨化”が起こり、トゲのような形状のものができてしまう。

先ほど、膝関節は「関節包」という膜で包まれ、中は滑液で満たされていると説明しました。軟骨がすり減り、また半月板が変性したり、骨棘ができると、その小さな軟骨の破片（摩耗粉）が滑液に吸収されて、滑膜炎を起こす。すると、痛みとなって現れるのです。さらに炎症が続くと、滑液が過剰に作られる。「膝に水がたまる」という症状がこれです。炎症が続いている限り、滑液は常に過剰に分泌され、水を抜いてもまたたまるということが繰り返されます。

また、炎症が起きると、膝皿の下にある膝蓋下脂肪体も中の神経が反応し、痛みを感じるようになる。実は、膝痛で最も多いのは、膝蓋下脂肪体からくる痛みだともいわれています。滑膜炎が続くようになると、膝蓋下脂肪体は硬化してしまい、クッションの役割を果たさなくなってしまう。この三つが、膝痛の主な原因です。

まずは「発症」チェック

ここまで説明したところで、変形性膝関節症を発症しているかどうか、自分で調べる方法を説明しましょう。とても簡単ですから、まだ大丈夫と思っている方でもやってみましょう。

まず、椅子に浅く座って両膝を伸ばしてみます。健康な膝であれば、膝小僧のあたりに横皺ができます。しかし、滑膜炎が起きて水（滑液）がたまっていたり、膝蓋下脂肪体が腫れていると、皺が消えていることがあります。左右の膝を見比べるのもいい。どちらかの皺が消えていたら、炎症を起こしている可能性があります。

次に、まっすぐ立って膝に手を当てながらゆっくり曲げ伸ばしをしてみましょう。膝全体に痛みを感じるようだったら滑膜炎の可能性があります。また膝皿の下側が痛い場合は、膝蓋下脂肪体に異変が起きているかもしれません。

他にも「膝皿」の下にある柔らかい部分を押してみるのもいい。痛かったり両側が盛り上がらないと、膝蓋下脂肪体が硬化している可能性があります。最後のセルフチェックはもっと簡単です。床に座って脚をしっかり伸ばしてみましょう。膝の裏側もぴったりと床に着いていますか？ 手のひらが通ってしまうほど大きな隙間ができていたら変形性膝関節症になっている可能性があります。

足ぶらぶら15秒体操

ここまでのセルフチェックはいかがでしょうか。でも、心当たりがあったとしても慌てる必要はありません。私が考案した「足ぶらぶら15秒」体操で、痛みはずいぶん解消するはずです。さらに、3種類の「膝皿ストレッチ」で、痛みそのものの原因を改善できるのです。

まず「足ぶらぶら15秒」からやってみましょう。先ほど変形性膝関節症の特徴は「動き出し」が痛いことだとお伝えしました。スターティングペインです。動かすたびに痛くなるのは、軟骨のすり減りが止まらず、炎症が繰り返されることに原因があります。それによって膝皿の周辺が硬くなってしまう。これを解消するには、硬くなっている膝まわりをほぐしてやるのがいいのです。

最初に椅子に座ってください。そのまま痛いと感じた足を少し持ち上げ左右にブラブラさせましょう。時間は15秒間です。両膝とも痛いのなら、両方やってください。次に立ち上がって歩いてみる。まだ痛いようだったら、もう少し長めにブラブラさせてください。長めにやったとしても膝が悪くなることはありません。

3種類の「膝皿ストレッチ」

次に3種類の「膝皿ストレッチ」です。前述の通り、膝蓋下脂肪体が硬化すると、膝皿周りの組織と癒着を起こします。「膝皿ストレッチ」の目的は、おそらくガチガチになっている膝蓋下脂肪体をほぐしてやり、さらには膝皿とつながる靭帯や筋肉を伸ばすこと。そうやって膝皿の周辺を柔らかくしてあげるのです。

初めは「膝皿ゆらし」です。両手の親指と人差し指で膝皿を四方から軽く押さえます。そのうえで、膝皿を上下にスライドさせる。回数は10回です。次は膝皿を左右に10回スライドさせます。これを1セットとして10セット行ってください。1日あたり2〜3度行います。膝皿ゆらしは、即効性があって、痛みのある方はその場で“効果”を実感できます。

次のストレッチは「膝伸ばし」。椅子に浅く座って痛みがある方の脚をできるだけまっすぐ伸ばします。変形性膝関節症になると膝皿まわりや裏筋が硬くなってしまい、左右にある靭帯のバランスが崩れがちです。すると、もともとすり減っていた関節の軟骨がさらにすり減りやすくなってしまう。「膝伸ばし」は、そのバランスを元に戻してあげるストレッチです。膝を伸ばしたら両手で膝皿より少し上の部分を押してさらに伸ばします。これを30秒続け、10回で1セット。1日で2〜3セットを目指してください。

3番目は「膝曲げ」です。これは、膝蓋下脂肪体のクッション機能を取り戻すための重要なストレッチです。

まず、背筋をピンと伸ばして椅子に深く座ります。次に痛みのある膝を持ち上げ、両手で脛を抱えます。この際、脛のできるだけ下のほうを持ってください。膝をそのまま胸に引き寄せて、30秒キープします。30秒を10回やって1セットとして、これを1日あたり2〜3セットやります。

「膝皿ストレッチ」はこの他にも数種類ありますが、基本的に動き出しに痛みを感じている方は「足ぶらぶら15秒」。何年も膝痛に悩まされている方は膝皿ゆらし、膝伸ばし、膝曲げの3種類を行うのが理想です。

いかがでしょうか。進行した変形性膝関節症は、最終的には手術という手段が残されていますが、その前に、自分でできることがあると分かっていただけたら幸いです。

サプリより大切なこと

最後に、これは患者さんからも聞かれるのですが、「サプリメント」の効果について説明したいと思います。

最近は“膝に効く”とうたったサプリの広告をよく見ます。しかし、「膝に効く」と宣伝されている成分の多くは医学的に証明されているわけではないのです（※日本整形外科学会が監修した「変形性膝関節症診療ガイドライン2023」には、コンドロイチンに有意な鎮痛効果はないと書かれている。またグルコサミンについても、鎮痛効果、機能改善効果、軟骨保護作用はないとしている）。

たとえば、グルコサミンはグルコースとアミノ酸の複合体です。これを飲んでも体の中で消化されるだけで、砂糖と肉を食べるのと大きな差はありません。

むしろ、食事という視点からは、以下のアドバイスをしたいと思います。変形性膝関節症と骨粗鬆症は密接な関係にあります。だから、まず骨を守る食事を取ること。それが関節軟骨を丈夫にする食事でもあるのです。

カルシウムとビタミンD

栄養素としては、カルシウム。日本人の多くは慢性的なカルシウム不足で、国が定めている水準に達していません。カルシウムを多く含む食物の代表は、牛乳、小魚、チーズ、ヨーグルトなどですが、その他にもいろいろな食物に含まれていますので、なるべく多く取るようにしてください。

また、カルシウムを活用するためにビタミンDも必要です。ビタミンDは血液中のカルシウムを腸管からスムーズに吸収させ、骨へ沈着させるときに必要な栄養素です。鮭やイワシなどの魚、マイタケなどのきのこ類に多く含まれるほか、日光を浴びることによって体内で合成されるビタミンでもあります。

そして最後は軟骨の成分でもあるコラーゲンを作ってくれる良質なタンパク質です。肉類はもちろん、豆腐や納豆など大豆食品からも摂取できます。こうした食事を心がけていればサプリに頼る必要はありません。併せて、適度な筋トレと「膝皿ストレッチ」を始めると、もっと良いと思います。

渡辺淳也（わたなべあつや）

医療法人社団淳朋会変形性関節症センターセンター長。千葉大学大学院医学研究院整形外科学講座客員教授。1996年千葉大学医学部卒業。日本整形外科学会整形外科専門医。日本整形外科学会認定スポーツ医。著書に『ひざの激痛が30秒~でよくなる 国立大学教授開発 ひざ皿ストレッチ』など。

「週刊新潮」2025年9月25日号 掲載