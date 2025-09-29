【ワシントン＝淵上隆悠、カイロ＝西田道成】米国のトランプ大統領は２８日、米ニュースサイト・アクシオスのインタビューで、パレスチナ自治区ガザの恒久停戦と戦後統治の計画を巡る交渉について、「最終段階にある」と語った。

トランプ氏は、２９日にイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談し、計画の受け入れを迫る方針だ。

トランプ氏は２８日、自身のＳＮＳでも「中東で偉大なことを実現する本物のチャンスだ。初めて特別なことのためにみんなが一致団結している。我々は必ず成し遂げる」と投稿した。

イスラエルのネットメディア「タイムズ・オブ・イスラエル」によると、トランプ氏が先にアラブ・イスラム諸国の首脳らとの会合で示した２１項目の計画には、イスラム主義組織ハマスが参加しない統治機構と治安部隊の創設や、イスラエル軍のガザ全域からの段階的な撤退が含まれる。

トランプ氏はアクシオスに対し、「ネタニヤフ氏も計画に賛同している」と語ったが、隔たりも指摘されている。

ネタニヤフ氏は２８日、米ＦＯＸニュースに対し、２１項目に含まれているとされるハマスメンバーへの恩赦について「調整が必要だ」と語った。将来のガザ統治にパレスチナ自治政府が関与することを示唆する項目を巡っても、否定的な見解を示した。

アクシオスによると、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使と、第１次トランプ政権で大統領上級顧問として中東和平を担当したトランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏は２８日、ニューヨークでネタニヤフ氏と会談した。２９日のホワイトハウスでの首脳会談に向けて、詰めの協議を行ったとみられる。