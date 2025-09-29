「ぺこぱのまるスポ」＆「サッカー応援するよ」が放送時間を変更！ 「ぺこぱのまるスポ」には世界で活躍するあのダンスチームがレギュラーに決定！
ABCテレビは、2025年10月より日曜午前をさらに盛り上げるべく、「ぺこぱのまるスポ」（ABCテレビ）と「サッカー応援するよ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～」（ABCテレビ）の放送時間を変更！
スポーツに関わる情報をまるっと紹介する「ぺこぱのまるスポ」は、10月から毎月第1日曜午前11時10分～11時50分に放送時間を変更。深掘りする内容をより充実させてお届け。
さらに、世界で活躍するダンスチーム『アバンギャルディ』のレギュラー出演が決定！ アバンギャルディのテレビ初レギュラー番組となる。アシスタントはABCテレビの若手アナウンサーが回替わりで担当。毎回、誰がアシスタントを務めるのか！？フレッシュな顔ぶれが番組に新たな風を吹き込む。
サッカーの魅力を深掘りする「サッカー応援するよ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～」は、火曜日深夜の放送から、毎月第1日曜午前10時50分～11時10分に移動！
これにより、毎月第1日曜午前は「サッカー応援するよ」と「まるスポ」が連続で放送されることとなり、関西のスポーツをより熱く、そして深くお届けする！
※「サッカー応援するよ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～」の出演者変更はありません©ABCテレビ
「ぺこぱのまるスポ」新レギュラー アバンギャルディ（kohana、sono）コメント
＜新レギュラーに決まった時の心境を教えてください＞
kohana：
私たちはダンスを通し様々な活動をさせていただいているので、スポーツ番組に出させていただけることがとても嬉しいです。
sono：
アバンギャルディとして初のレギュラー番組なので、とても嬉しいです。普段は踊ることがほとんどで、ロケなどの経験は少なく不安もありますが、頑張っていきたいです。ダンスでは見せられない、アバンギャルディの新しい一面を見ていただけたら嬉しいです。
＜初ロケを終えた感想をお願いします＞
kohana：
緊張していましたがぺこぱのお2人が盛り上げてくれて緊張もほぐれ、とても楽しいロケでした！
sono：
普段はあまり喋ったりアドリブで対応したりする機会が少ないので難しさも感じましたが、ぺこぱのお2人と新貝アナが面白く返してくれたので、すごく楽しいロケになりました。これからの収録がますます楽しみです。
＜意気込みをお願いします！＞
kohana：
この番組を通してスポーツの楽しさは勿論、アバンギャルディの新しい一面をお見せできるよう頑張ります！
sono：
番組を通じてスポーツをたくさん学び、ダンスにも活かしていきたいです。また、バラエティ力も勉強したいと思っています。全力で頑張ります！
「ぺこぱのまるスポ」番組情報 10月5日(日)～
【放送日時】
毎月第1日曜 午前11時10分～11時50分 放送
（TVer・ABEMAで配信）
【出演者】
MC： 松陰寺太勇、シュウペイ （ぺこぱ）
公式HP： https://www.asahi.co.jp/marusupo/
「サッカー応援するよ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～」番組情報 10月5日(日)～
【放送日時】
毎月第1日曜 午前10時50分～11時10分 放送
（TVerで配信）
【出演者】
お見送り芸人しんいち
公式HP： https://www.asahi.co.jp/ouensuruyo/