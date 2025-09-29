博多華丸・大吉の華丸が２９日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。この日からスタートした連続テレビ小説「ばけばけ」について「あえてでしょうけど…」と言いながら、違和感を示した。

恒例の朝ドラ受けで、冒頭、博多大吉が「新しい朝ドラ始まりました」と切り出すと、鈴木奈穂子アナウンサーも「随分、雰囲気も変わりましたね」と笑顔で応じた。

ここで華丸が「あえてでしょうけど…」と断った上で、ヒロインの高石あかりと夫役のトミー・パストウとの夫婦の仲むつまじい写真が次々と大きく映し出され、出演者の名前は右端に極端に小さく描かれる独特のオープニングに言及。「オープニングの出演者の書いてある名前がすごく小さくて。全国のおじいちゃん、おばあちゃんが…誰やこれ？って、僕も含めてね」と、目を見開いてテレビに近寄るポーズを見せてスタジオの笑いを誘っていた。

大吉は「右側にね。視力トレーニングを兼ねてね。頑張っていきましょう」と引き取っていた。

「ばけばけ」は没落士族の娘・小泉セツとその夫で明治の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、松野トキ（高石あかり）が怪談を愛し、外国人の夫・ヘブン（トミー・バストウ）と何気ない日常を過ごしていくなかで、いつしかうらめしかった世界がすばらしいものに「ばけ」ていく……という物語だ。