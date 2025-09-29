【レポート】Snow Man向井康二、ドラマ撮影時を思い出し感謝。「かけがえのない時間だし、宝物になる」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』。9月29日に最終話を迎える本ドラマより、『The Lasting Love EP』と題した放送・配信直前イベントが、9月28日にタイで開催された。

■キャスト陣の仲の良さが全開

当日は、ファングリーティングに加え、登壇するマーチ、向井康二らキャスト陣が来場者と一緒に最終話を鑑賞。鑑賞前後で舞台挨拶を実施するなど、9月29日の最終話の放送・配信を盛り上げた。

本イベントでは、タイのドラマ公式SNSでの募集より、幸運にも当選を勝ち取った、タイだけではなく、世界中にいる“口説ボス”ファンが来場。最終話上映の舞台挨拶前にマーチ、向井康二、フルーク、ユドの4人がイベントに集まってくれたファンへファングリーティングを実施。そのあとに、キャスト4人を囲んでの囲み取材が実施された。

「ファングリーティングで花輪などファンからいっぱいありましたが、歩いてきてどうでしたか？」と記者から問われた向井は、「うれしかったです。たくさんのファンがいて、たくさんの花輪があって、上の階にもファンの方がいたよね。EP12は僕はまだ観てないけど、みんな観てないよね？ 楽しみだね。ワクワクするけど、寂しい気持ちもあります」と答えると、ユドに「なんで寂しいの？ もう会えなくなるから？」と聞かれ、さらに、マーチにも「また会えるよ。もう会えなくなるから寂しくなるかもだって」とからかわれるシーンも。

さらにユドが「僕たちは前のエピソードでもうハッピーエンドを迎えているから、最終回はこのふたりの番だよ！ 間違いなく感動するよ！ ティッシュと枕は、ちゃんと用意しておかないと」とレクチャーするも、マーチが「もう用意してるよ！」とポケットからティッシュを出して切り返していたが、向井に「これじゃ足りないよ！」とツッコミを入れられ、仲良さが全開だった。

■「このドラマを世界に広めます！」（向井康二）

「ここまで観てくれた皆さんにメッセージはありますか？」と別の記者に問われると、向井は「EP1からここまでたくさんの方に観ていただいてありがとうございます。タイ人も日本人もたくさんの方が観てくれました。ジュンジを演じてタイ語と日本語で演技をしたのですが、キャスト、スタッフ みんなに感謝しています。コップジャイ（ありがとな）（と言ってしまったあとに）じゃなくて、お母さんにコップン（もう少し丁寧にありがとうございますの意味）と言いなさいって言われてるんだ」と回答。これを受けてマーチは、「このドラマで康二くんは、とっても大変だったと思います。でもタイと日本で、とても反応が良かったので、大変さが報われたと思います。みんなのサポートのおかげで成し遂げることができたんだよ。ありがとう！ 拍手」と笑いを誘っていた。

さらに「日本でどのくらい人気があったの？」と別の記者に問われると、「毎週トレンド上位だったんだよ」と答える向井に、マーチが「日本でもワールドワイドでも上位に入っていたからうれしかったよ」と世界中で話題になっていたと明かしていた、「うれしかったね」との向井の発言に、「僕たちの恋愛にハマってくれていた方たち、ありがとうございました。僕も観ながら一緒に成長していきました。全部コメントを読もうと思ったんですけど、本当にコメントが多すぎて…そのコメントが多いことで、本当にドラマにハマってくれていたんだなと伝わりました。もし気に入ってくれたなら、どんどん口コミで伝えてほしいです」とマーチが心境を語っていた。

囲み取材の最後に「ファンの人たちのたくさんの応援、ありがとうございます。キャスト及びファンのサポートに、感謝します。Snow Manの向井康二の立場を使って、このドラマを世界に広めます！」とさらなる野望を語っていた。

■「康二さんがなぜこんなに愛されているのかという理由がわかりました」（フォンド）

取材後には、ひと足先に最終話を観る観客たちの前に、フォンド、ビクター、オカタ、ミルク、クリーム、ポッピーが加わり登壇。最終話鑑賞間にひとりずつ挨拶をし、最終話鑑賞へ。

上映を鑑賞したキャストたちは、客席から再び舞台へ戻ってくる際に拍手で迎えられ、顔はうれしさが表れていた。今回マーチ演じるヒルとジュンジをめぐって戦ったアートを演じたビクターが「ちょっと悪いキャラだったが、プライベートでもみんな仲良くしている。Snow Manのファンの方含む多くのファンの方もがすごく優しくしてくれた」と語った。

向井演じるジュンジの従妹のイーンスを演じたフォンドは「康二さんの仕事ぶりを撮影現場で見てまして、たくさんの方々になぜこんなに愛されているのかという理由がわかりました。ドラマが終わっても、引き続きキャラクターも、『Dating Game』のキャストスタッフの友情も応援していただければと思います」と笑顔で語っていた。

フルーク演じるパットを口説くプレイボーイのベイを演じたユドは、「マーチと康二に感謝を伝えたいです。プロフェッショナルなマーチと日本のトップアイドルの康二、そしてフルークと再共演できてよかったです。自分自身の一生のマスターピースになると思ってます。世界中のファンの皆さんと、スタッフにお礼を申し上げます」と感謝の意を述べた。

パットを演じたフルークは「大きなプロジェクトの一部に慣れて光栄です。皆さんからパワーをたくさんいただきました。これからも応援してください！」とユドと同じく感謝の気持ちを語った。

向井と共演したマーチは、「今回のプロジェクトで皆さんに会えてよかったです。撮影中、沢山の愛情をもってサポートしてくれてありがとうございました。今日来れなかったスタッフたちにもありがとうと言いたいです。タイ、日本、世界中のファンにありがとうございますと言いたいです。ずっとSNSを見てきてたくさんのコメントをいただき、役者として感無量です。今回人生において最大の出来事となったのは、康二と仕事できたこと。最初、不安でしたが、サポートしてくれました。ヒルとジュンジはおわりますが、マーチコージはこれからも続きます」と感無量の涙を流していた。

■撮影時を思い出し、言葉を詰まらせた向井康二

最後にマーチと一緒に主演を担った向井は、「主演はあまり経験がなかったので、プレッシャーもあり、出来るのかって不安でした。そのなかでやっぱりタイ語というのが、自分のなかで壁が高かったのですが、お母さんがタイの方だから、タイという場所で一生懸命頑張りたいなと、タイのドラマに出るということが夢だったので、まずひとつの夢がかなったということに本当に感謝しています」と語り、「あとは、Episode12まであって12話って短いんですけど、僕のなかでは本当に長くて、皆さんにいっぱい迷惑を掛けました。セリフも何回も飛ばしてしまったりしたんですよ。でも僕はタイのドラマに出るって決めたから失敗できないし…皆さんの…」と今までの撮影時を思い出し、言葉を詰まらせている姿を見たファンたちから、「頑張って！」と声援が起こる場面も。

続けて「迷惑をかけたくないし、タイのドラマってすごいから、そのプレッシャーはたくさんありまして、でも本当に今回このドラマを成功できたのは、一人ひとり本当に優しい皆さんがいるからであって、特にマーチ君は僕のサポートをいっぱいしてくれて」と声を震わせながら話す向井をマーチが肩を抱いてここでもサポートしていた。

さらに撮影現場でのことをかみしめながら「タイ語のセリフなので、タイ語をローマ字にしてくれるんですよ、スタッフさんが。そのローマ字も徹夜してやってくれて、スタッフさんの睡眠の時間を消せてしまって、『僕も頑張らないといけないし』と思ってました。そのなかで今日も最終話を観ましたが、たくさんのすごい方たちと芝居をしてて、僕にとってこのドラマはかけがえのない時間だし、宝物になるし、このメンバーと出会えてよかったと心から思えるし、本当に感謝です。これからも大好きな人たちなので、ドラマは終わってしまうんですけれども、これからもこのドラマをサポートしてもらえるとうれしいなと思います。このチームを愛してます。ありがとうございました」と感謝を述べた。

舞台挨拶も盛り上がりを見せ、イベントの締め括りとして、“口説ボス”ロスになりそうなファンたちに朗報が。2026年2月25日にBlu-ray＆DVD BOXの発売が決定したと伝えられ、会場からはファンの歓声が上がり、まだまだ“口説ボス”旋風が続きそうだ。

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』は9月29日23時30分より、タイと日本で最終話が放送・配信される。

