FAのホーフォード獲得に続き、メルトンとペイトン2世がウォリアーズ復帰へ
9月29日（現地時間28日、日付は以下同）。ロスターが不足していたゴールデンステイト・ウォリアーズに大きな動きが報じられた。
まずは制限なしFA（フリーエージェント）のアル・ホーフォードが、ゴールデンステイト・ウォリアーズと複数年契約を結ぶことをコミットしたと代理人が『ESPN』へ伝えたことで、39歳の大ベテランがボストン・セルティックスから退団することが決定。
続いてFAのディアンソニー・メルトン、ゲイリー・ペイトン2世がウォリアーズとの契約にサインすることをコミットと『ESPN』が報道。さらに、今年のドラフト2巡目全体56位でメンフィス・グリズリーズから指名され、トレードでウォリアーズへ移籍していたウィル・リチャードが4年契約、同じくドラフト2巡目52位でフェニックス・サンズから指名されてトレードでウォリアーズ入りしたアレックス・トゥーイーが2ウェイ契約を結ぶと同メディアが報じた。
キャリア18年目の昨シーズン。206センチ108キロのホーフォードは、セルティックスで60試合に出場して平均27.7分9.0得点6.2リバウンド2.1アシスト0.9ブロックをマーク。3ポイントシュートは成功率36.3パーセントで平均1.9本を決めている。
27歳のメルトンは、昨シーズンにウォリアーズで開幕を迎え、6試合に出場して平均20.2分10.3得点3.3リバウンド2.8アシスト1.2スティールに3ポイント成功率37.1パーセント（平均2.2本成功）をマーク。
ただ、昨年11月中旬に左ヒザの前十字靭帯を負傷して戦線離脱。翌12月にブルックリン・ネッツへトレードされるも、1試合も出場できずに昨シーズンを終えていた。
32歳のペイトン2世は、ウォリアーズに計5シーズン在籍してきたガード。昨シーズンは62試合へ出場し、平均15.0分6.5得点3.0リバウンド1.3アシストにフィールドゴール成功率57.4パーセントを残している。
ウォリアーズは30日にメディアデー、同日にトレーニングキャンプがスタート予定。これまでFA選手との契約が発表されなかったのは、制限付きFAのジョナサン・クミンガの状況が要因。クミンガがクォリファイングオファーを受け入れるかどうかの期限が10月2日となるため、近日中に詳細な契約内容が公開されるかもしれない。
今回の報道で、ステフィン・カリー、ドレイモンド・グリーン、ジミー・バトラー3世というビッグ3を擁するウォリアーズのロスターへ、3人のベテランが加わることとなった。
Free agents Gary Payton II and De'Anthony Melton have committed to signing deals to return to the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Payton, Melton and Al Horford are now locked in for the Warriors' 2025-26 roster. pic.twitter.com/h0xtsmstGe
- Shams Charania (@ShamsCharania) September 29, 2025