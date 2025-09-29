歌舞伎俳優の片岡愛之助が自身のInstagramを更新し、B’z稲葉浩志との2ショットを投稿した。

■愛之助「稲葉さん御夫妻と私達夫婦4人で食事した時」と家族ぐるみの交流を告白

9月2日から26日まで京都・南座で歌舞伎版ルパン三世『流白浪燦星』を上演した片岡。本投稿は、「南座『初日より本日千穐楽まで全日完売でした!! 有難う御座いました」とお礼の言葉を綴り、千秋楽に駆けつけた稲葉との2ショット写真を披露。続けて「以前、稲葉さん御夫妻と私達夫婦4人で食事した時、ルパン歌舞伎、絶対行きたいと言って下さってましたが、まさかまさか、多忙の中、朝から新幹線で京都まで来て下さいました」と稲葉と家族ぐるみで交流があることを報告した。

公開されたのは、流白浪燦星（ルパン三世）の衣装とメイクをした片岡と黒Tシャツにデニムのカジュアルコーデの稲葉との2ショット。肩を寄せ合い、お互いに人差し指を向け合ってにっこり微笑んでいる姿が印象的だ。

片岡は「本当に嬉しかったです!!劇中、アドリブでB’zさんネタを挟んでみたり。三時間半の公演、稲葉さんもめちゃくちゃ楽しんでくれたようでよかった」とうれしい心境も綴っている。

SNSには「素敵なお写真ありがとうございます」「すごく貴重な2ショット」「愛之助さんのB’z愛が伝わってきます」といった声を見ることができる。

