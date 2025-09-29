

数字に強い人とそうでない人。いったい何が違うのでしょうか？

実は、「数字に強い」というのは、ただ生まれ持ったセンスがあるというものではないのです。計算の仕方を工夫したり、数字の捉え方をほんの少し変えてみるだけで、誰でも「数字に強い」人になれるのです。

この記事では、『数字に強くなる30のトレーニング』（TAC出版）を上梓した西岡壱誠さんが、割り算のテクニックをご紹介します。

突然ですが問題です。

業務用の冷凍野菜1440g を使って、大量調理をすることになりました。パッケージには「全体の12.5%の塩を加えてください」と書いてあります。さて、使う塩の量は何グラムでしょう？

この問題を皆さんだったらどのように解きますか？ 「ペンや計算機がないとできない！」と思う方もいるかもしれません。しかし、東大生はこの問題をなんと暗算で5秒以内に「180g」と答えられるのです。

これは、東大生の計算が速いからではありません。シンプルなテクニックがあれば、今日から誰でもこの問題が暗算で解けるようになってしまいます。今日はだれでもすぐにマネできる東大式計算のテクニックをご紹介します！

東大生なら5秒で解ける問題

皆さんは「12.5%」という数字を見て、どんな分数に変換できるかすぐにわかりますか？

12.5%は、実は「1/8」という分数に等しいのです。

多くの人は、割合を「〇〇%」という百分率で捉えがちです。もちろんそれは間違いではありません。しかし、割合の本当の姿は「全体を部分に分けたとき、その部分が全体に対してどれくらいの大きさを持つかを示すもの」です。

そして、さまざまな表記方法がある中で、割合を直感的に理解するのに役立つのが「分数」なのです。

12.5%を「1/8」と置き換えれば、1440gの12.5%を求める計算を、「1440gの1/8を求める」計算に置き換えられます。1440を8で割るだけなので、暗算でも簡単に180と答えられます。

暗算の速い人が使っている、超便利な「分数変換表」

12.5%以外にも、よく使われる割合と、それに対応する分数があります。これらのペアを覚えておくだけで、複雑に思われた割合の計算が驚くほど簡単になります。

百分率（％）

小数

分数

50%

0.5

1/2

25%

0.25

1/4

20%

0.2

1/5

10%

0.1

1/10

12.5%

0.125

1/8

5%

0.05

1/20

この表にある数字は、私たちの日常生活やビジネスで頻繁に登場します。例えば、セールで「20%オフ」と書かれていても、その割引計算をするのに多くの人が計算機に頼ってしまいます。しかし、「20%」が「1/5」だと知っていれば、割引額を簡単に計算できます。

例えば、「3500円の20%オフ」なら、割引額は「3500円の1/5」なので「700円」、支払額は「2800円」と瞬時にわかります。このテクニックは、日常生活での買い物で役に立ちますね。

なぜ、小数をわざわざ分数に変換するのか。それは、分数こそが「全体を分割する」という割合の本質的な概念を捉えているからです。冒頭の問題に戻りましょう。「12.5%」を「1/8」という分数に変換することで、下図のような円グラフを想像でき、「全体を8等分したうちの1つ分」という直感的なイメージにたどり着きます。



1/8のイメージ（画像：筆者作成）

割合を分数で考えることは、頭の中にこのような視覚的なイメージを作り出し、計算のプロセスを簡略化してくれます。これは、ただの計算テクニックではなく、物事を多角的に捉え、複雑な情報をシンプルに整理する思考法そのものなのです！

「割合の計算なんて、日常生活でそんなに使わないのでは？」と思う方もいるかもしれません。しかし、この「分数化」テクニックは、買い物以外にもさまざまなビジネスや日常生活の場面で応用できます。

例えば、ビジネスにおける会議では、数値やデータに基づいた正しい判断能力が不可欠です。「コストの15%削減しましょう」や「目標達成率が67%にとどまっています」といった発言が飛び交う中で、それらの数字を正確に、かつ瞬時に理解することが求められます。

このテクニックを使えば、例えば「40万円のコストを15%削減」と聞いて、その額が実際に何円なのかを瞬時に計算できるようになります。頭の中で「5％が1/20だから15％はその3倍の3/20だ。つまり削減すべきコストは40万×3/20=6万になるのか」と計算できます。そうなることで、具体的な削減額を素早く見積もり、より現実的な議論を進められます。

「目標達成率67%、つまり2/3は達成済み」と捉えれば、残りの目標を達成するために何が必要か、という本質的な議論に集中できるのです。

投資や資産運用の理解もスムーズに

資産運用では、「割合」の感覚が非常に重要になります。例えば、「投資信託の評価額が購入時より12.5%上昇した」と聞いても、ピンとこないかもしれません。しかし、これを「投資した元金の1/8が増えた」と捉えれば、「160万円の元金が180万円になった」のように具体的な金額を素早く計算できます。

また、「年間配当率が5%」という銘柄も、「元金の1/20が毎年入ってくる」と理解することで、どれだけの配当が得られるか、すぐに把握できます。

このように、割合を分数で考えることは、投資におけるリターンやリスクの大きさをより正確に、客観的に判断する強力な武器になります。

楽に計算するための工夫

いかがでしたでしょうか。冒頭の一見複雑に見える計算問題も、「割合を分数に変換する」というシンプルなテクニックを知っているだけで、驚くほど簡単に解くことができました。東大生が当たり前のように使っているこの計算テクニックは、決して特別な才能ではなく、誰でも簡単にマネでき、すぐに身につけることができます。

多くの人は「計算＝単純作業」と考えがちですが、今日ご紹介したように、東大生は計算をするとき、その計算の工夫を発見し、どのように楽をして計算すべきかを考えています。

この「割合の分数化」のテクニックは、暗算のコツであると同時に、目の前の事象をシンプルに捉え、割合の本質を見抜くための思考法そのものです。この思考を身につけることで、割合が苦手だった方も、苦手意識を克服できるようになります。

この思考法を身につけることで、日々の仕事や生活で数字に強くなり、さまざまな場面で役に立つことがわかりましたね。例えば、買い物の割引計算や、会議で提示されたデータを素早く理解したり、投資で最適な判断を下したりできるようになるでしょう。とはいえ、数字に強くなる一番の近道は、普段から数字に慣れ親しむこと。今回紹介したテクニックを足がかりにして、数字と仲良くなれれば、「数字に強い人」と呼ばれるようになっているかもしれませんよ。





（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）