BTSのV（ヴィ）が、自身のInstagramを更新。除隊して3ヵ月間の思い出をファンに共有した。

【写真】BTS Vの“無防備ショット”【動画】コーラをイッキ飲みするBTS V（CMメイキング）／「コカ・コーラ ゼロ」CM

■BTS Vが飾らないナチュラルな姿を公開

Vは2023年12月に兵役の義務を履行するために入隊し、2025年6月10日に除隊。2026年春のカムバックに向け、メンバーと共にアメリカ・ロサンゼルスにてアルバム制作に励みながら、Snow Peak Apparel（スノーピークアパレル）やコカ・コーラのアンバサダーに就任、ドジャー・スタジアムで始球式に参加するなど、除隊直後からワールドワイドな活躍を見せている。

BTS V

Vは、テラスの椅子に座りながらパソコンを操作するショットをはじめ、レコーディングスタジオでノリノリの様子やJIMIN（ジミン）と海ではしゃぐ様子を捉えた動画、Tyler the Creator（タイラー・ザ・クリエイター）と、RM（アールエム）、J-HOPE（ジェイホーム）との4ショット、脇にペットボトル飲料を挟み、夜道ｗ散歩する姿、薄っすらと髭が生えた顔でのセルフィーなど、動画を含む19枚の写真を公開。

プライベート感満載の投稿に「ありのままのいろんな姿見せてくれるテテホントありがたい」「テテの笑い声が聞こえてきそう」「無防備なテテは愛おしいしかない」「すっぴんお髭テテ貴重」「どんな姿もイケてる」「無防備な姿のあと爆イケで完璧なテテを見るとますます沼る」など、様々な反響が寄せられている。

■コーラをイッキ飲みするBTS V

なお、コカ・コーラの韓国公式YouTubeでは、Vが出演するコカ・コーラ ゼロのCMのメイキング映像が公開。コーラを爽やかにイッキの飲みする姿やピザを食べてむせ返ってしまう姿、渡されたコーラの缶が開いておらず飲めなかった悔しさを露わにするお茶目な姿など、和やかな雰囲気で撮影する様子が収められている。

■動画：BTS Vが出演する「コカ・コーラ ゼロ」CM