「白内障」の症状や原因はご存知ですか？【医師監修】

白内障は多くの方が経験する病気です。年齢を重ねるにつれて白内障と診断される方が増え、見えにくさに悩まされる方が少なくありません。

しかし、日帰り手術が普及したことで、短時間の手術で発症前のクリアな視界を取り戻せるようになりました。

この記事では白内障の原因や症状を解説します。日頃から白内障かもしれないと感じている方に、この記事が参考になれば幸いです。

※この記事はメディカルドックにて『「白内障手術後の生活」はどんなことに注意したらいい？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

柳 靖雄（医師）

東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授、旭川医科大学眼科学教室教授を務める。現在は横浜市立大学視覚再生外科学教室客員教授、東京都葛飾区に位置する「お花茶屋眼科」院長、「DeepEyeVision株式会社」取締役。医学博士、日本眼科学会専門医。

白内障の原因と症状

白内障の原因を教えてください。

白内障はカメラのレンズに相当する水晶体が濁る病気です。水晶体を構成するタンパク質が変性して白く濁ります。主な原因は加齢による組織の劣化で、早く症状が現れる方では40代から見えにくい症状が出てきます。年齢とともに発症する方が増え、80代ではほぼ全員の方に症状が見られる病気です。加齢以外の原因では以下のようなものが挙げられます。

先天的なもの

外傷

放射線の影響

ステロイド剤の影響

アトピー

糖尿病

ぶどう膜炎

先天的な原因として挙げられるのは、遺伝や妊娠中の風疹感染です。また、スポーツや交通事故による傷が原因で濁る場合もあります。病気治療時の放射線・薬剤で濁る場合や、アトピー・糖尿病などの全身疾患・眼の炎症も濁りの原因です。

白内障になると視界はどのような見え方になりますか？

初期の白内障では見え方の異常が少なく、ある程度進行するまで気付きにくいのが白内障の特徴です。進行するにつれて水晶体の濁りが増し、光が異常に散乱したり透過性が低下したりして、さまざまな症状が出始めます。主な症状は以下のとおりです。

視界がかすむ

視界に霧がかかったように見える

まぶしさを感じる

視界がぼやける

白内障の進行につれてこうした変化が出て、次第に視力が低下します。水晶体の濁りで網膜に届く光に変化が生じ、鮮明な像が結べなくなった状態です。これが進行すると、白っぽく見えていた視野が黄色く見えるようになります。ものの形もはっきり見えません。さらに進んで後期になると、視力低下で何も見えなくなります。瞳の外観も茶色く濁って見える状態です。

白内障は手術で治る病気ですか？

白内障は手術で治ります。薬物による治療法もありますが、現段階ではすでに生じた水晶体の濁りを薬物で取ることはできません。あくまで濁りの進行を抑制する目的で行う治療法です。そのためごく初期の場合を除き、白内障を治すには手術が唯一の治療法です。手術では濁った水晶体を超音波で砕いて吸引した後、代わりにシリコンやアクリルの眼内レンズを挿入します。この手術によって濁りがなくなり、クリアな視界が戻ってきます。眼内レンズの寿命は長く、特別な異常がない限り生涯使い続けることができます。

編集部まとめ

この記事では白内障の原因や症状、手術によって改善されることや術後に注意すべきことを解説しました。

手術で眼内レンズに入れ替えればまた視力は回復します。術後の見え方はレンズの種類で違うので、どれにするかは患者さんの生活に合わせて選びましょう。

白内障手術は短時間でできるとはいえ、大変繊細な手術で合併症もあります。しかし術後の注意点に配慮すれば、視力が回復して快適な生活が望めるはずです。もし白内障を指摘されたら、迷わず手術を検討してみましょう。

参考文献

白内障｜公益財団法人 日本眼科学会

白内障と手術｜公益社団法人 日本眼科医会

眼内レンズ｜一般社団法人 日本人工臓器学会