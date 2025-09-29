長時間保冷が持続！キャンプも BBQ も安心！【アイリスオーヤマ】真空断熱クーラーボックスがAmazon限定で販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
おしゃれカラー＆抜群の保冷力！キャンプも BBQ も安心！【アイリスオーヤマ】真空断熱クーラーボックスがAmazon限定で販売中！
保冷日数最大4日。15リットル高保冷クーラーボックス。冷蔵庫にも使用している真空断熱パネルを6面すべてに採用。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
真空断熱パネルと発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と保冷力を持続。
HUGEL(ヒューゲル):氷点下保冷剤[急速凍結/Mサイズ]。-10度の保冷力/約6時間保持。
→【アイテム詳細を見る】
超低温タイプと比較して凍結速度が約2倍。短い冷凍時間で使用可能。
おしゃれカラー＆抜群の保冷力！キャンプも BBQ も安心！【アイリスオーヤマ】真空断熱クーラーボックスがAmazon限定で販売中！
保冷日数最大4日。15リットル高保冷クーラーボックス。冷蔵庫にも使用している真空断熱パネルを6面すべてに採用。
→【アイテム詳細を見る】
真空断熱パネルと発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と保冷力を持続。
HUGEL(ヒューゲル):氷点下保冷剤[急速凍結/Mサイズ]。-10度の保冷力/約6時間保持。
→【アイテム詳細を見る】
超低温タイプと比較して凍結速度が約2倍。短い冷凍時間で使用可能。