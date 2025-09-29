メスを使わない「眼瞼下垂手術」。最新治療の効果と注意点を医師解説

まぶたが下がって視界が狭くなる「眼瞼下垂」は、生活の質に大きく影響を与えます。眼瞼下垂の治療法として、いくつかの手術方法があり、メスを使わないアプローチも選択肢の1つです。今回は、眼瞼下垂の具体的な治療方法について、手術を含む治療法やメスを使わない治療が可能かどうかを「元町マリン眼科」の蓮見先生に詳しく解説していただきました。

監修医師：

蓮見 由紀子（元町マリン眼科）

信州大学医学部卒業、横浜市立大学大学院医学研究科修了。国内の眼科勤務や米国国立衛生研究所（NIH）研究員を経た2020年、神奈川県横浜市に「元町マリン眼科」を開院。生まれ育った地元で地域医療に尽くしている。医学博士。日本眼科学会認定専門医。横浜市立大学附属病院非常勤講師。日本眼炎症学会、日本眼形成再建外科学会、美容皮膚科学会の各会員。

編集部

メスを使わない眼瞼下垂の治療法があると言うのは本当ですか？

蓮見先生

そうですね。眉毛下皮膚切除法や挙筋前転法の術式も、日帰りで手術が可能な負担の少ない手術ではありますが、全く皮膚を切開しない眼瞼下垂手術もあります。

編集部

どのような手術ですか？

蓮見先生

皮膚弛緩の少ない軽度の眼瞼下垂に対して、まぶたの裏側からミュラー筋を縫い縮めることで、挙筋前転と同じように眼瞼下垂の治療効果が期待できる手術です。皮膚を切開しないので手術時間が短く、腫れなどが引くまでのダウンタイムも短いため、仕事を休みづらい人や接客業など見た目が大事な人におすすめの術式です。

編集部

眼瞼下垂を手術すると、その後に眼瞼下垂にならないのでしょうか？

蓮見先生

眼瞼下垂は加齢によって進行していくケースが多いので、手術後も年齢を重ねていくうちに眼瞼が下垂していくことはあります。再発してしまった場合、再手術は可能ですが、同じ場所を手術する場合は、手術に時間がかかる可能性や、腫れが長引く可能性があります。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

蓮見先生

眼瞼下垂は、まぶたが下がってくる疾患ですが、見え方以外にも、おでこのシワや頭痛、肩こり、首こりなどの様々な症状を引き起こします。治療は基本的に手術療法が選択されますが、メスを使わない手術法もあるので、過度に怖がらずにまずは医師に相談してください。手術の際は、見え方が変わったり、将来的に再手術が必要になったりする注意点があります。きちんと説明を聞き、納得したうえで選択しましょう。

