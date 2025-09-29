WEST.『WESSION』最終回ゲストにSaucy Dog石原慎也が登場！ライブレポートも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WOWOWとWEST.のコラボによるマンスリーレギュラー番組『WESSION』。10月8日放送の最終回となる第5回のゲストに、Saucy Dog・石原慎也が登場する。

■WEST.とSaucy Dog・石原慎也の感想コメントが到着

第5回のゲストとして、みずみずしいメロディと等身大の歌詞で聴く人の共感を集めるSaucy Dogより、石原慎也が登場。

石原が番組のために書き下ろしたオリジナル楽曲をWEST.とセッション。さらに最終回ということでWEST.によるスペシャルパフォーマンスも加えて、番組を45分の拡大版で届ける。

第5回の放送・配信を前に、WEST.およびSaucy Dogの石原慎也から収録を終えた感想コメントが到着した。

さらに、番組収録に潜入したライターによるライブレポートも公開された。

■ライブレポート

WOWOWとWEST.のコラボによる番組『WOWOW×WEST. “WESSION”』第5回が10月8日20時45分から放送・配信。この番組収録が8月某日に実施された。

デビュー10周年を迎えた昨年、WOWOWとタッグを組んでオリジナルライブ『WEST. 10th Anniversary Live “W”』を世に届けたWEST.。この好評ぶりを受け、今年はWEST.と親交のあるアーティストや共演したいアーティストをゲストに招き、音楽について語る他、WEST.への提供楽曲や一緒に歌ってみたい楽曲をセッションする音楽番組が、6月から10月にかけて全5回にわたりオンエア。

また、この番組は10月12日・13日に大阪・万博記念公園 東の広場で開催されるWEST.初の主催野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』ともリンクしており、同フェスへの期待を大いに高める内容になっている。

これまでにMONGOL800、wacciとWEST.にゆかりのあるロックバンド、アイナ・ジ・エンドやLucky Kilimanjaroといった初共演となるアーティストとコラボを繰り広げてきた『WOWOW×WEST. “WESSION”』だが、『WESSION FESTIVAL 2025』開催直前に放送・配信される第5回のゲストには瑞々しいメロディと等身大の歌詞で聴く人の共感を集めるSaucy Dogの石原慎也が登場。石原が番組のために書き下ろした楽曲をWEST.とセッションした。

WESSIONとプリントされたTシャツを着用したWEST.の面々に混じり、ハンドマイクを持ちセッションに加わった石原。8人が横並びに整列すると、WEST.に思いを馳せて書き下ろした曲をまず石原自身が歌い始める。これに続くように藤井流星と小瀧望、桐山照史と濱田崇裕（「濱」は、異体字が正式表記）がじっくりとメッセージを伝えるように、一言一句丁寧に歌い紡いでいき、神山智洋は彼らの歌にハーモニーを加えていく。

その後も重岡大毅、中間淳太、神山が優しさのにじみでたボーカルを響かせ、サビでは石原を含む8人がやわらかな歌声を重ねていった。その後も曲中、WEST.の面々と石原がアイコンタクトを取る場面もあり、初コラボながらも息の合ったセッションが繰り広げられていく。落ちサビでは石原と小瀧が見つめ合いながら歌唱したり、石原と藤井が肩を組んで歌う一幕もあり、こうしたコミュニケーションが楽曲の持つピースフルさをより強調させる結果となった。

また、今回は最終回ということもあり、WEST.7名でのスペシャルパフォーマンスも用意。2024年公開の『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』ラストでサプライズ的に公開された楽曲「Go.」を含む数曲がフル尺でパフォーマンスされる。「Go.」は今回の番組が初パフォーマンスとなり、目前に迫った『WESSION FESTIVAL 2025』への期待が高まるようなステージを楽しむことができる。

『WESSION FESTIVAL 2025』に足を運ぶ予定の方も、残念ながら今回は会場に行けない方も、まずは10月8日放送・配信の『WOWOW×WEST. “WESSION” #5 石原慎也（Saucy Dog）』をチェックしてWEST.の“今”をたっぷり感じてほしい。

TEXT BY 西廣智一

■WEST. コメント

■石原慎也（Saucy Dog） コメント

■番組情報

WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド『WESSION #5』

10/08日（日）20:45

ゲスト：石原慎也（Saucy Dog）

※放送・配信終了後～1ヵ月感アーカイブ配信あり

■ライブ情報

『WESSION FESTIVAL 2025』

10/12（日） 大阪・万博記念公園 東の広場

10/13（月・祝） 大阪・万博記念公園 東の広場

【出演アーティスト】※五十音順

両日出演：WEST.

10/12（日）：アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター / Lucky Kilimanjaro

オープニングゲスト：横山裕

10/13（月・祝）：ウルフルズ / eill / MONGOL800 / Little Glee Monster / wacci

